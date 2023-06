Musique et festivités pour cette aubade de l’Harmonie Saint Rémy/les Charreaux rue Dubois à Taisey quartier de Saint Rémy.

Le mois de juin est le mois consacré aux aubades par l’Orchestre d’Harmonie St Rémy/les Charreaux sur Chalon sur Saône et Saint Rémy.

Ce jeudi soir 15 juin, c’était le quartier de Taisey que les musiciens de l’orchestre d’Harmonie avaient choisi pour se produire en aubade. Le choix du lieu n’était pas anodin puisqu’un musicien habite ce quartier et c’est dans sa rue que les musiciens avaient décidé de poser leur pupitre.

Un public nombreux venu écouter le programme concocté par Emilie et Denis Desbrières n’avait pas hésité à amener chaise et fauteuil de jardin afin d’être bien installé pour cette soirée.

Ce fût une soirée pas comme les autres, même si le programme était identique, cette aubade a été très particulière. Une fois n’est pas coutume mais ce 15 juin restera dans les annales avec la participation du public à la direction de l’orchestre.

Madame le maire, Florence Plissonnier, n’a pas échappé à la sollicitation de Denis Desbrières. Comme d’autres personnes avant et après elle, elle a joué le jeu du chef d’orchestre.

Marius de la troupe des Cabazous a tenté l'espérience. Il a pu ainsi exhaussé son rêve d'enfant.

Ce petit jeu du chef d’orchestre a apporté encore plus de convivialité et de complicité entre les musiciens et le public.

Les habitants du quartier et notre ami et musicien Gilles avaient préparé un après concert très festif et riche en mets de toutes sortes.

L’orchestre adresse un grand merci aux habitants de ce quartier de St Rémy.

Crédit photos : Alice, Gilles et Christian

Prochaine aubade : vendredi 23 juin devant le Troquet du Marché Intermarché de Bellevue Chalon sur Saône

C.Cléaux