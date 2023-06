Commémoration du 18 juin 1940 : le retour en images à Crissey

Ce texte, encore 83 ans plus tard, est considéré comme le texte fondateur de la Résistance française et est un tournant fort de la seconde guerre mondiale.

C’est donc près du monument aux morts que Pascal Boulling et l’ensemble des personnes présentes ce dimanche se sont réunis ce 18 juin 2023.

Monsieur le Maire avait tout d’abord préparé quelques lignes pour revenir sur l’Histoire de ce moment marquant de la seconde guerre mondiale :

« Pour me démarquer un peu du discours qui va suivre, je voudrais vous soumettre une réflexion. Que ce serait-il passé si le général de Gaulle s’était résigné et ne s’était pas adressé à tous les Français pour leur rappeler que la liberté et l'honneur ne pouvaient pas être anéantis. Que ce serait-il passé s’il n’avait pas appelé à la résistance, à la lutte contre l'occupant et proclamé que la France avait un avenir. Que ce serait-il passé si la France avait été gérée par Pétain et ses collaborateurs jusqu’à la défaite ? » a t-il ainsi clamé.

Pascal Boulling est ensuire revenu sur les accords de la conférence de Yalta de 1945 où la France a, entre autres, obtenu un siège au conseil de l’ONU.

Enfin, Monsieur le Maire a conclu :

« Aujourd'hui, en commémorant le 18 juin 1940, nous honorons le général de Gaulle, le courage et la détermination de tous ceux qui ont lutté à ses côtés pour notre liberté. (…) Le 18 juin 1940 est un rappel de notre capacité à surmonter les épreuves les plus difficiles, à ne jamais abandonner nos valeurs. C'est un appel à rester vigilants, à défendre notre liberté et à lutter contre toutes les formes d'oppression. Vive Crissey, vive la République, vive la France. ».

Puis, c’est François Cillo, adjoint au maire qui a pris la parole pour lire le texte de Patricia Mirallès, secrétaire d’état chargée des Anciens Combattants et de la Mémoire.

Enfin, Monsieur le Maire a invité deux habitantes, Marie Thérèse et Aurélie, à le rejoindre afin de déposer une gerbe de fleurs au pied du monument au mort.

Puis, après une minute de silence, Pascal Boulling a demandé à Roger, fidèle concitoyen crissotin, de donner le ton de la Marseillaise.

Cette commémoration s’est poursuivie par un moment convivial autour du verre de l’amitié dans les locaux de la salle du Conseil.



Amandine Cerrone.