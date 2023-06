Plus de 350 véhicules contrôlés par les gendarmes sur l'A6

Une vaste opération de gendarmerie s’est tenue sur l’aire d’autoroute du Chien Blanc (A6) ce mercredi 14 juin, de 22 h à 01 h du matin, en présence de Franck Robine Préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté et de la Côte d'Or et du Général Sylvain Laniel, commandant la région de gendarmerie de Bourgogne-Franche-Comté et le groupement de Côte d’Or.