Vélo Club de Saint-Marcel : retour sur le prix de la municipalité de Baudrières

Alors que les prévisions étaient incertaines, cette manifestation s'est finalement déroulée avec une météo plutôt clémente.

Cette course rendait hommage à Bernard Vincent un licencié décédé.

Ce challenge offert par le garage des Chavannes à Saint-Marcel, mis en place depuis l'année dernière, doit être remporté 3 ans de suite pour être attribué au club qui a fait les 3 meilleures places dans chaque catégorie.

Celui a été remis par Fabrice, le fils de Bernard Vincent.

L'année dernière c'était le club du VS Joncy mais cette année le club de Saint-Martin-en-Bresse venu en force a ravi ce challenge au VS Joncy.

Cette course a enregistré 138 participants et 28 jeunes champions pour les écoles de vélo FSGT de Saône et Loire.



Pour le club maraîcher :

En catégorie 4 :

*Hector Giblot monte sur la 3ème marche du podium

*Cyril Thibert 10ème

*Claude Gallet 18ème

*Jean François Cannard et Pierre Navoizat ont été, quant à eux, contraints à l'abandon.

En catégorie 5 :

*Sylvain Briel monte également sur la 3ème marche du podium

*Eric Briel 4ème

*Tony Zacchia 6ème

*Jean Michaudet termine dans le peloton

En catégorie 6 :

*Pierre Roussot 2ème

*Michel Roussot 4ème

*Jocelyne Zacchia 10ème

Quant à l'école de Vélo YOUNG du VCSM, très bien représentée avec 12 participants :

Catégorie Puceron : Albane 1ère

Catégorie Moustique : Gabin 1er

Catégorie Poussin : Lyam 1er - Nathan 2ème - Jules 3ème - Pierre 4ème - Mathis 5ème - Axel 6ème - Simon 7ème.

Catégorie Pupille : Antoine 6ème

Catégorie Benjamin : Timéo 4ème et Léon 5ème

Pour la 2ème année de vie de l'école de vélo du VCSM, ce sont d’excellents résultats, qui plus est pour de si jeunes enfants.

Au vu des résultats de ce début de saison, le club croient en ses jeunes mais a aussi confiance aux plus anciens pour ramener des titres pour le championnat de Saône et Loire organisé le dimanche 26 mai par le club de Saint Martin en Bresse.

Affaire à suivre donc !

Le VCSM dit à grand bravo à tous ses champions et remercient la municipalité de Baudrières pour son soutien logistique et les trophées offerts au 1er de chaque catégorie.

Le VCSM remercie également leurs sponsors et partenaires : la Jardinerie Nicolas BAILLY de Saint-Marcel qui a offert les plantes pour les 1ers de chaque catégorie, le garage des Chavannes pour le prêt de véhicules et le Conseil Départemental de Saône et Loire pour l'attribution de lots.

Jean Marc Gautheron, président du club, remercie également tous les bénévoles du club qui ont assuré la sécurité aux carrefours sur le circuit de la course et ceux qui ont tenu la buvette.

Prochain rendez-vous pour les cyclistes maraîchers : le dimanche 15 septembre pour le 1er contre la montre individuel et en gentleman sur la commune d'Ouroux-sur-Saône.

Amandine Cerrone.