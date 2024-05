Bulles de Mémoire : Des élèves du lycée Émiland Gauthey récompensés

La remise des prix de l'édition 2024 avait lieu ce lundi 13 mai au lycée Émiland Gauthey où quatre élèves de 1ère Métiers de la Mode-Vêtements (MM-V) ont été distingués.

Au carrefour de l'histoire, de l'art et de la mémoire, l'événement est organisé chaque année par l'Office national des combattants et victimes de guerre (ONaCVG) pour amener les jeunes à une réflexion autour des guerres passées et contemporaines.

Ce concours inédit a lieu partout en France et encourage de jeunes auteurs à «travailler la mémoire» avec créativité, spontanéité et émotion tout en se documentant, comme nous l'indique Vanessa Jacob, la référente régionale Mémoire de l'ONaCVG. Chaque édition propose une thématique, et, année olympique oblige, celle de cette année était toute trouvée : «Le sport et la guerre».

«Un lien qui n'était pas si évident au départ», reconnaît Khedidja Thibert, enseignante en histoire-géographie au lycée.

Son groupe a terminé à la quatrième place, dans la catégorie «Lycéens en groupe».

Une bonne surprise aussi pour Estéban et Lily-Rose qui de leur côté avaient travaillé sur le destin hors norme du nageur Alfred Nakache plongé dans l'enfer concentrationnaire.

Originaire de Constantine, champion de natation avant-guerre, sélectionné pour les Jeux Olympiques de 1936, le nageur fut déchu de sa nationalité par l'abolition sous le gouvernement de Vichy du décret Crémieux qui avait accordé la citoyenneté française aux Juifs d'Algérie. Déporté à Auschwitz où sa femme et sa fille seront assassinées, il trouva néanmoins les ressources pour relancer sa carrière après la guerre.

Certains élèves ont mis à profit leur passion pour les sports automobiles comme Mélinda et Amaury pour faire une bande dessinée en noir et blanc qui narre l'incroyable itinéraire d'une championne oubliée, Hellé Nice (Mariette Hélène Delangle, de son vrai nom), de la jet-set à la misère.

Après avoir connu d'innombrables succès en compétition et s'être mesurée aux plus grands, après avoir fréquenté la haute société de l'entre-deux-guerres, après avoir été adulée dans le monde entier, c'est dans la misère la plus noire que s'éteint l'une des plus extraordinaires femmes pilotes de tous les temps.

Une première participation à ce concours pour les deux binômes saluée par Bulles de Mémoire. Quant au prochain thème proposé l'année prochaine, ce sera «Les animaux dans la guerre».

Une belle initiative qui invite les jeunes à réfléchir sur l'héritage des grands conflits contemporains dans la société d'aujourd’hui.



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati