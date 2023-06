Assemblée générale de l’ASL Châtenoy le Royal, Jacques Brulé cède son poste de président à deux coprésidents Stéphane Thévenot et Frédéric Gueugneaud.

Comme à chaque assemblée générale, le premier point abordé est la validation du PV de l’AG précédente. Les membres du club ont entériné ce point de l’ordre du jour.

Jacques Brulé, président du tennis de table, a remercié Pascale Lepers et Henri Lombard adjoints à la municipalité, Daniel Rebillard président de l’OMS, Dominique Dantigny président du comité de S&L de tennis de table, de leur présence à l’AG. Le président a profité de leur présence pour expliquer l’impossibilité de faire des économies de chauffage dans ces vieux bâtiments, qu’il n’avait pas de solution. «… Bien que la réfection des douches soit toujours à envisager dans un proche avenir. Il est toujours aussi compliqué d’utiliser en même temps 2 voire les 3 douches, les débits d’eau étant trop faibles. L’état des fermetures (fenêtres) ne permet pas de pouvoir faire des économies de chauffage, surtout que nous ne disposons pas d’accès à la régulation. Les soucis de connexion internet résolus, nous pouvons maintenant travailler sereinement depuis la salle surtout pour les demandes de subventions… »

Rapport moral du président

Il a précisé que les deux équipes engagées, une en régionale 3 et l’autre en départementale 2 ont eu des difficultés. Il fut parfois compliqué de former les équipes. Plusieurs joueurs ont représenté le club dans diverses compétitions. L’école, quant à elle, avec huit jeunes, se porte bien, plusieurs d’entre eux ayant participé à diverses compétitions individuelles ou par équipes.

Il a remercié M. Marquine de Chauss’Unies qui a offert aux jeunes de l’école une après-midi laser-Game et bowling et goûter, ce qui a ravi les participants.

Jacques Brulé a réitéré son annonce de sa démission du poste de président ainsi que celle du trésorier. Il a appelé à candidatures pour les deux postes.

Pour poursuivre cette assemblée générale, le président a passé la parole au trésorier pour la présentation des comptes de l’association.

Rapport Financier

Le trésorier a expliqué le bilan financier du club, les dépenses, les recttes ainsi que le buget prévisionnel. La trésorerie du tennis de table est saine et après vérification des comptes le quitus a été donné au trésorier.

Dernière étape et pas la moindre, remplacement du tiers sortant, du président et du trésorier. Comme l’a dit Jacques Brulé : « il faut du sang neuf, nous, nous avons de plus en plus de mal à déplacer et mettre en place les 18 tables pour les rencontres de championnats au gymnase… »

Le tennis de table va connaitre pour la première fois une coprésidence et de nouveaux éléments dans son bureau.

Le nouveau bureau est ainsi constitué de :

Présidents : Stéphane Thévenot et Frédéric Gueugneaud

Vice-Président : Jacques Brulé

Secrétaire : Delphine Loriot

Trésorière : Cécile Gueugneaud

Trésorier-Adjoint : Georges Tissier.

Pour terminer, la parole a été donnée à Henri Lombard : « On va avoir du mal après autant d’années, merci pour tout ce que vous avez fait pour le club, la trésorerie est saine… » L’adjoint leur a annoncé quelques modifications sur les attributions de subventions du Grand Chalon et il a souhaité une bonne année sportive à la nouvelle équipe dirigeante.

Daniel Rebillard, président de l’OMS, quant à lui, leur a précisé qu’en cas de problème, ils pouvaient consulter l’OMS. Il a rappelé qu’à l’OMS, il y avait la possibilité de passer les visites médicales. Il a remercié Jacques pour tout le travail et la continuité de sa présence dans le club.

L’ASL Châtenoy va continuer son parcours de club de tennis avec une belle nouvelle équipe dont Jacques Brulé fait encore partie mais juste comme vice-président, un bon soutien pour les deux nouveaux coprésidents.

C.Cléaux