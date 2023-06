Trois sessions de présentation sont proposées sur les créneaux suivants :

10h à 12h

13h30 à 15h30

15h30 à 17h30

Les membres de l’Association AILES seront présents Au Foyer Rural, place Paul Château, dans leur démonstrateur mobile afin d’informer le public sur les différentes solutions existantes favorisant le maintien à domicile dans de bonnes conditions.

Ce démonstrateur représente un véritable logement de 35m² équipé en différentes adaptations de l’habitat, aides techniques et domotiques afin de voir, essayer, tester.

Le public pourra ainsi découvrir les différentes aides : douche adaptée, système de téléalarme, visiophone, chemin lumineux… etc.

Les membres de l’association pourront aussi faire tester le materiel mais aussi bénéficier d’informations quant à leur financement.

Cette animation est totalement gratuite.

L’Association AILES accompagne les personnes dans la mise en place des aides techniques

Une multitude de solutions humaines et techniques existent pour favoriser le maintien à domicile, encore faut-il les connaitre.

Le camion est équipé d’un certain nombre d’entre elles, des plus plébiscitées ou plus insolites, chacune pouvant répondre à un besoin ou une difficulté précise.

L’animateur pourra échanger avec le public sur les différentes possibilités.

Pour les personnes intéressées, elles auront la possibilité de prendre un rendez-vous pour un diagnostic individuel.

Que vous soyez directement concerné(e), aidant(e) ou professionnel intervenant à domicile, la municipalité de Gergy vous invite donc à participer à cette animation gratuite.

Si vous ne pouvez pas être présent(e) et désirez avoir des renseignements quant aux aides techniques pour rester à domicile le plus longtemps possible dans de bonnes conditions, vous pouvez contacter l’association AILES au 07.84.63.61.44



Amandine Cerrone.