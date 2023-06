Fête de la musique 2023 : Petit florilège d'une soirée placée sous le signe de la bonne humeur

Au gré de vos pérégrinations, vous pouviez retrouver le groupe Attitudes vers le Café de la Gare, Les Doryphores venus du cosmos à l'Amand'in, esquisser quelques pas sur la musique traditionnelle de Duo Trad au Jardin de l'Arquebuse, prendre une pinte en terrasse au Paddy Brophy's Irish Pub en écoutant le groupe Buzz avec son répertoire des meilleurs standards pop-rock des années 70 à 90, un verre au VO Café en écoutant le duo Iza et Titus, tomber sur Hervé Kristal et sa guitare acoustique, suivre Undios Da Batida dans les rues piétonnes, prendre du bon temps en terrasse à l'Atelier Store en écoutant Salamandra's, ou pêle-mêle Brian Emo, Selules, Lula La Merguez et Pendamonium au Place 2 B.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati