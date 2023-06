SANTE - Le Groupement Hospitalier de Territoire du Nord Saône et Loire répond aux accusations du député Rémy Rebeyrotte

Le GHT « Saône et Loire-Bresse-Morvan », l’hôpital du Creusot et le GHT « Nièvre » construisent en s’associant une solution de Santé Publique nouvelle, collective et solidaire pour répondre aux enjeux de la périnatalité sur l’Autunois-Morvan ; enjeu de couverture territoriale et enjeu de couverture médicale.

Cette maternité territoriale repose sur des coopérations et des complémentarités concrètes entre leurs équipes médicales et soignantes pour assurer aux femmes, aux futurs mamans et aux enfants une plus grande accessibilité aux soins et à la prévention, des parcours de prise en charge sûrs et bien coordonnés.

L’objectif prioritaire de cette maternité territoriale est qu’aucune d’entre elles ne se retrouvent sans réponse organisée.

Depuis plusieurs semaines, les professionnels des établissements, les professionnels libéraux et d’autres partenaires réalisent un travail considérable avec une rigueur et une énergie remarquables pour organiser ce maillage territorial et médical à partir des Centres de Péri Maternité (CPM) d’Autun et de Château Chinon, en lien avec les maternités du Creusot de Nevers et de Chalon-sur-Saône.

Les gynécologues obstétriciens de Chalon-sur-Saône et les sages-femmes hospitalières d’Autun, du Creusot, du CHWM et les sages-femmes libérales assurent le fonctionnement des deux CPM.

Ces professionnels sont dès à présent et le seront dans la durée, soutenus et accompagnés en matière de formations.

Une plaquette d’information décrivant les activités des deux CPM sera diffusée prochainement aux professionnels et à la population du territoire de l’Autunois-Morvan.

Enfin, le programme d’acquisition de matériel et d’équipements biomédicaux se déploie notamment pour le SMUR obstétrical et l’échographe installé cette semaine au CPM de Château-Chinon.

Lors de sa visite au CH d’Autun le vendredi 16 Juin 2023, monsieur Rémy REBEYROTTE, Député de Saône et Loire a relevé un certain nombre de points sur lesquels nous nous souhaitons apporter les précisions et compléments suivants :

- La location du véhicule de 235.000 km est prévue pour une durée maximale de 12 mois, délai nécessaire à la livraison d’un véhicule neuf. La commande de ce nouveau SMUR a été effectuée le 24 Février 2023. Il sera livré au CH d’Autun, au plus tard, le 24 Février 2024.

Concernant le kilométrage, il est important de noter que ce véhicule est bien entendu certifié et vérifié. Il satisfait aux différents contrôles, dispose de l’ensemble des caractéristiques et des normes nécessaires pour le type d’intervention prévu.

- La décision d’acquérir une couveuse a nécessité des temps d’échanges techniques et médicaux concernant son installation et son arrimage au sein du véhicule ; ces questions arbitrées, elle a été commandée le 24 Mai 2023.

Il est à noter que les délais de livraison de ces dispositifs sont extrêmement longs (6 à 8 mois minimum).

Afin de disposer au plus vite d’une couveuse adaptée, la société partenaire s’est engagée à en prêter une au CH d’Autun pour la première semaine de Juillet.



- Le volume occupé par la couveuse ne permet effectivement pas d’ajouter un brancard dans un véhicule SMUR. La maman peut toutefois, selon son état de santé être installée, en position assise dans le SMUR obstétrical.



- Actuellement, l’effectif de sage-femme permet un fonctionnement 7 jours sur 7, de 7h30 à 19h30 du SMUR Obstétrical. Pour assurer en astreinte la couverture des nuits, il est nécessaire que des sages-femmes libérales et hospitalières rejoignent l’équipe actuelle. De nombreux contacts ont d’ores et déjà pris.

- Une convention financière relative à la tarification des missions d’appui logistique au SMUR du CH d’Autun a été préparée entre le GHT et le Service Départemental d’Incendie et de Secours. Elle a pour objet le concours apporté par le SDIS de Saône et Loire en vue d’assurer la sortie simultanée des 2 véhicules SMUR du CH d’Autun. Le montant des prestations accomplies par le SDIS sera remboursé par le GHT.

La mise en œuvre de cette convention est soumise à la validation des textes réglementaires attendus, dernier délai, début Septembre 2023.

A ce jour, toutes les demandes de rendez-vous médicaux sont honorées sur les CPM d’Autun et de Château-Chinon.

De plus, des formations spécifiques, telles que des diplômes universitaires, permettent aux sages-femmes d’assurer le suivi gynécologique et obstétrical des femmes du territoire Autunois-Morvan et donc d’assurer leur suivi.

Parallèlement, deux gynécologues interviendront chacun, une journée par mois, au CPM d’Autun afin de réaliser des consultations de chirurgie gynécologique.

Le recrutement d’un directeur dédié au CH d’Autun à temps plein est soumis à un calendrier de publication rythmé par le Centre National de Gestion. La fiche de poste de ce directeur a été rédigée par la direction générale du GHT, validée par l’ARS et le maire d’Autun puis adressée au CNG pour une publication au journal officiel le 07/07/2023.

L’ensemble des démarches permettant de rouvrir les postes d’internes du service de médecine 1 est en cours. Le second service de médecine (médecine 2) dispose toujours, quant à lui, de son accréditation. Il est important de noter que deux nouveaux médecins stagiaires associés ont rejoint l’équipe de médecine 1.

Beaucoup d’actions ont donc été concrétisées.

Chacun comprendra que la réalisation complète de ce projet demande un peu de temps afin que les professionnels puissent continuer à le bâtir dans la sérénité.

Sa réussite indispensable dépend désormais du maintien de la mobilisation exemplaire de tous les acteurs du territoire et de la concertation engagée depuis plusieurs mois avec les élus.

La direction du GHT « Saône et Loire – Bresse – Morvan ».

