Trois lieux, trois ambiances pour la fête de la musique à Givry

Si l'algorithme de Youtube permet de belles découvertes musicales à travers le temps et le monde (combien de Givrotins ont entendu parler des Paralamas do Sucesso, de Mariya Takeuchi et sa city-pop japonaise ou encore des Mexicaines de Jeans ?), le spectacle sonore en plein air ne donne pas les mêmes impressions. Surtout quand on peut encore profiter du beau temps avant un lendemain pluvieux…

Après une après-midi ambiancée par Fred Mutin de la Team ANIM, ce sont les Shades of One, six rockeurs du cru, officiellement amateurs mais seuls les puristes et les professeurs de conservatoire s'en rendraient compte, qui dès 19 heures ont attiré la foule sur le parvis du centre historique, à tel point qu'il a failli manquer de chaises pliantes.

Quatre garçons guitaristes et bassiste (Corentin, Camille, Julien, Dimitri) et deux chanteuses mère et fille (Laure et Apolline) pour deux heures de concert avec des reprises de tubes pop-rock (Zombie, Californication…). Entre deux chansons, la halle restée ouverte tardivement permettait de découvrir l'exposition en cours, qui met à l'honneur les photographies de Patrick Lavie, entre portraits sur scène et mouvements de l'eau.

À 20h30, c'est une harmonie en nombre resserré, décontractée et reposée de son concert du 17, qui s'est installée devant la salle des fêtes pour une séance de répétition devant quelques amateurs que les rares gouttes de pluie n'auront pas perturbés. L'occasion de découvrir le directeur Jean-Marie Levant à la batterie, une autre manière de mener le groupe à la baguette.

Enfin, le restaurant de la Billebaude a fait le plein, en intérieur et en terrasse, avec le son blues/country de l'habituel trio Steve Crabb-Alex Le Gal et Pierre Tipol déjà présents le premier soir de la Fête de la Vigne 2022.