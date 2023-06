Adrien et Coralie se sont unis par les liens du mariage en mairie de Châtenoy le Royal.

Coralie Vion et Adrien Boivin ont uni leur vie ce vendredi 23 juin 2023 en mairie de Châtenoy-le-Royal en présence de leurs familles et amis.

Roland Bertin, premier adjoint de la ville officier d’état civil par délégation, a procédé, ce vendredi après-midi, à l’union par les liens du mariage de Coralie Vion, née le 21 février 1994 à Saint Rémy (71), domiciliée à Châtenoy-le-Royal, fille de Didier Vion et de Valérie Demaizière,

et

d’Adrien Boivin né le 22 janvier 1992 à Chalon sur Saône (71), domicilié à Châtenoy-le-Royal, fils de Gérard Boivin et de Muriel Geoffroy.

Après lecture des actes rappelant les droits et devoirs des époux par le premier adjoint, l’échange des consentements en présence de leurs témoins Laurine Peyrichon-Picard, Annabelle Landré, Clément Bonnavent et Anthony Lemarchand, les jeunes époux, les témoins et le premier adjoint de la commune ont signé le registre de mariage civil.

Info Chalon adresse tous ses vœux de bonheur aux jeunes mariés.

C.Cléaux