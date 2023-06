La Journée mondiale contre l’abandon des animaux de compagnie est une initiative de l’association Solidarité-Peuple-Animal.

« Rien qu’en France, chaque année, un animal de compagnie est abandonné toutes les deux minutes. Si certains sont amenés directement dans les refuges, encore trop nombreux sont ceux que leurs maîtres abandonnent sur la voie publique, dans la campagne ou la forêt, les exposant aux accidents de la route, aux pièges, à la faim, la soif et l’errance. » lit-on sur leur site.

A la SPA du Chalonnais, située sur la commune de Châtenoy-le-Royal, Martine Tardy confirme ce pic des abandons : « Depuis plus d’un mois, de jour en jour, ça n’arrête pas. On nous apporte des chatons, parce que la mère n’a pas été stérilisée, des chiens trouvés, et des chiens “devenus ingérables” nous explique-t-on. Ici, nous en sommes à 90 chats et chatons, et environ 70 chiens, le plus jeune âgé de 9 mois ».

Une journée mondiale pour prendre conscience

Créée en 2019, la journée mondiale contre l’abandon des animaux de compagnie, qui prend date le 24 juin (dernier samedi du mois, symboliquement le moment où les abandons atteignent leur pic dans notre pays), nous rappelle deux faits intimement liés : les animaux ne sont pas des objets dont on peut se séparer à notre convenance, ni des jouets, encore moins des cadeaux-surprise. Ce sont des êtres vivants – qui aiment, souffrent – et qui méritent attention, soin et protection. Ils souffrent, aussi sûrement que les humains, de l’abandon, la maltraitance ou l’isolement. Alors, oui, l’abandon est un acte cruel. D’où le deuxième constat : adopter un animal est un acte qui nous engage sur le long terme, c’est aussi un excellent moyen de développer l’esprit de responsabilité et toutes les qualités qui en découlent. C’est enfin comprendre que toute relation avec un animal de compagnie implique de s’initier a minima à la communication animale pour comprendre ses besoins, et l’éduquer pour installer une belle cohabitation. Le chien, particulièrement, ne cherchera qu’à plaire à son maitre s’il est compris.

Et au collège de Saint-Marcel, on peut saluer l’initiative : devant l’afflux d’animaux au refuge, les jeunes ont décidé d’agir : « Ils ont mené une collecte, se réjouit Martine Tardy, au profit de nos animaux » (voir photo).

Lutter contre l’abandon et ses causes

Les portées de chatons, 3 à 4 en moyenne et jusqu’à quatre fois par an disent assez la nécessité de faire stériliser votre chat, mâle ou femelle. C’est un geste responsable à l’égard des futurs chatons qui ne surpeupleront pas les refuges.

Quant aux chiens, répétons-le : adopter un adorable chiot de 3 mois (âge idéal pour que la mère ait le temps de l’éduquer), de moyenne ou grande race nécessite au préalable cette réflexion : ai-je envie, ai-je le temps, ai-je les moyens matériels ? En un mot, suis-je en mesure de fournir les soins, l’attention et l’amour nécessaires à ce futur compagnon ?

Oui, petit chiot deviendra grand ! Et si vous lui inculquez la base de l’éducation, vous nouerez une amitié d’autant plus grande.

« Au refuge, les chiens dits “ingérables” par leurs maitres sont toujours des grandes races. Désormais, la loi impose un délai de 7 jours de réflexion. Le maitre potentiel peut venir tous les jours passer du temps avec le chien, il a ce délai pour se décider ou se rétracter. Nous fonctionnions déjà ainsi avant la loi », précise Madame Tardy.

Simple question de bon sens : Qui, du chien ou de l’humain, doit apprendre le langage de l’autre ? Observer son chien, c’est déjà chercher à le comprendre. Le « parler chien » est passionnant et vous aidera à instaurer une relation de confiance et d’harmonie.

Au refuge, un bénévole fait un travail remarquable selon M. Tardy : « Oliv and Dogs donne gratuitement ses conseils aux futurs adoptants. Il se déplace même à domicile pour expliquer comment accueillir un animal, ses besoins et les bases de l’éducation canine ».

Les besoins de tout animal : une alimentation appropriée, des soins vétérinaires réguliers, et, particulièrement pour les chiens, de l’exercice, une stimulation mentale, un contact avec ses congénères (le chien est un être sociable qui apprend beaucoup des autres) et surtout, surtout, de l’affection ! En adoptant un animal, nous acceptons la responsabilité de lui offrir une vie heureuse et épanouissante.

Les refuges et les associations de protection animale jouent un rôle crucial en sensibilisant le public à cette cause et en encourageant l’adoption plutôt que l’achat d’animaux de compagnie.

On ne résiste pas à conclure sur une petite citation : « Le chien dépose sa vie entre vos mains », a dit Michel Houellebecq.

Par Nathalie DUNAND

nathalie.infochalon@gmail.com



Photo fournie par Martine Tardy

SPA Région chalonnaise

Rue des Rotondes, 71880 Châtenoy-le-Royal

Tél. : 03 85 87 90 01

Site : http://www.spa-chalon71.fr/

Solidarité-Peuple-Animal

Solidarité-Peuple-Animal a été créée en 2018 afin de mettre en relation, via une plateforme gratuite, les refuges et associations de protection animale avec les particuliers et les entreprises qui veulent aider les animaux.

Un site à visiter : www.solidarite-animal.com

Parce qu’une journée ne suffit pas… 1 km pour 1 repas

L’idée est simple : vous marchez quand vous voulez, avec qui vous voulez pour que les kilomètres que vous parcourez offrent des repas aux animaux abandonnés recueillis par les associations et refuges.

La marche des croquettes se déroule tout au long du mois de juin à l’occasion de la Journée mondiale contre l’abandon des animaux de compagnie.

https://marchedescroquettes.com