AVIS DE DECES - Monsieur Marcel BERNARD

CHÂTENOY-LE-ROYAL - LYON - SAINT-CYR - BEAUNE



Gisèle, son épouse ;

Florence et Denis,

Lydie (†),

Cécile et Jean-Christophe,

Magali et Alain,

ses filles et ses gendres ;

ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;

et toute la famille,

ont la douleur de vous faire part du décès de

Marcel BERNARD

survenu à l'âge de 88 ans.

Ses obsèques seront célébrées mercredi 28 juin, à 15 heures, dans l'intimité familiale.

La famille remercie par avance toutes les personnes qui prendront part à sa peine.