Comment bien préparer ses cheveux au soleil ?

JE LES PROTÈGE

Tout comme pour la peau, il existe des sprays ou des huiles protectrices spécialement formulés pour la protection des fibres capillaires. Mais rien ne vaut l'ombre d'un chapeau ou d'un foulard pour mettre la chevelure à l'abri des rayons importuns tout en se protégeant des coups de soleil.



JE LES LAVE EN DOUCEUR

Quoi de plus tentant que de se laver les cheveux quotidiennement pour éliminer le sable, le sel et autres résidus ramenés de la plage ? Sauf que pour nos cheveux, cet abus de shampooing s'avère généralement catastrophique. Pour limiter la casse, on se contente d'un simple rinçage à l'eau claire un jour sur deux et l'on prend la précaution d'utiliser un shampooing et un après-shampooing ultra-doux au pH neutre.



JE LES NOURRIS EN PROFONDEUR

Une fois par semaine, on offre à nos crinières assoiffées le luxe d'un bon masque hydratant posé sur toute la longueur du cheveu, en insistant sur les pointes. Si vous ne disposez pas de masque spécifique, un peu de votre crème visage fera l'affaire. Vous pouvez également utiliser du monoï ou de l'huile de tiaré, mais jamais avant de vous exposer. L'effet loupe de leur texture grasse serait fatal.



JE LES LAISSE SE REPOSER

En vacances, pas besoin de coiffures sophistiquées ni de sèche-cheveux : il suffit d'éponger les cheveux mouillés à l'aide d'une serviette éponge, de les laisser sécher naturellement puis de les coiffer en les agrémentant d'accessoires divers et variés.



JE LEUR PRODIGUE UN SOIN SOS À L'HUILE D'OLIVE

En cas d'extrême sécheresse, imbibez vos cheveux d'huile d'olive, recouvrez-les d'une serviette chaude et laissez poser toute la nuit. Un shampooing le lendemain matin et c'est tout : vos cheveux seront redevenus souples et brillants.