Les élèves de CM2 des trois groupes scolaires de Châtenoy le Royal équipés de calculettes pour le passage en 6e.

Les élèves de CM2 des trois groupes scolaires de la commune ont reçu une calculette des mains de Vincent Bergeret, maire de Châtenoy le Royal. Pour effectuer cette distribution,

Monsieur le maire était accompagné de Marie-Thérèse Boissot, adjointe aux affaires scolaires et de Roland Bertin 1er adjoint. C’est à l’occasion de leur passage en 6e au Collège que les élèves des trois écoles, Rostand, Cruzille et Berlioz, reçoivent cette calculette qui va leur servir durant leurs années de collège et peut être ensuite pour certains. Monsieur Frédéric Laurent de l'école Rostand a été le premier à accueillir les élus.

Les élus sont passés dans la classe de CM2 de Madame Christelle Bretin de l'école de Cruzille.

La classe de CM2 de Madame Patricia Pierre de l'école Berlioz a, comme les deux autres classes de CM2, reçu les calculettes des mains des élus de la commune.

Patricia Pierre, enseignante à l’école Berlioz, a profité de l’occasion pour remettre au maire, de la part de ses élèves, l’album réalisé lors de leur séjour passé à la "classe poney".

Vincent Bergeret a été très touché par ce joli cadeau dont il va faire profiter l’ensemble des élus lors d’un prochain conseil municipal.

Il a demandé à chacun des jeunes élèves de faire bon usage de leur calculette, tout en leur souhaitant de bien réussir leur parcours au collège, que ce soit à Louis Aragon à Châtenoy le Royal ou dans un autre collège.

Grâce à la générosité de la commune, les futurs collégiens et collégiennes sont parés pour une bonne rentrée scolaire 2023/2024.

C.Cléaux