Où en est la restauration de la mosaïque de L’Œuf ?

Une analyse de la mosaïque, située dans la cour intérieure de l’Espace des Arts, Scène nationale Chalon-sur-Saône, faite en 2017 avait révélé les nombreuses dégradations présentes sur les 33 m² de panneaux et une restauration impossible in situ.

Datant de 1971, l'œuvre avait subi au fil des années bon nombre d’altérations dues majoritairement aux intempéries. La restauration complète de la mosaïque de L’Œuf a été confiée à une équipe de conservateurs-restaurateurs qui, depuis le 8 mai, s’attachent à déposer les tesselles en ordre pour pouvoir les remonter sur un support plus adapté. Cette manœuvre méticuleuse, qui nécessite la mobilisation de 6 à 8 personnes et de nombreuses étapes (nettoyage de la surface en deux temps, élimination du vernis, réalisation de moules en silicone pour chacun des panneaux, dépôt des tesselles sur latex, entoilage des panneaux, conditionnement pour le transport…), a été confiée à la Sté A-Corros, basée à Arles, mandataire de la restauration et qui travaille avec plusieurs sous-traitants.

Les restaurateurs ont pu, durant cette phase de dépose intervenant après une phase préliminaire avec plus de 1000 photos prises par drone par l’entreprise IPSO FACTO et un contrôle radar effectué par GEOPAT pour la détection des tire-fond non visibles à l’œil nu, identifier plus avant les dommages, notamment sur les tesselles mais aussi en répertorier les couleurs (par exemple presque une dizaine de jaunes et d’orange différents…). Des échantillons permettront à l’entreprise Albertini de définir les couleurs des pâtes de verre dont la fabrication est artisanale. Ils ont également constaté qu’il y avait déjà eu une reprise de certains panneaux lors de la création de l'œuvre, ce qui rend l’intervention encore plus compliquée. Une phase de désamiantage des panneaux supports aura ensuite lieu, puis débutera la réfection du mur mitoyen Espace des Arts - Maison des Sports par l’entreprise Simonato basée à Dracy-le-Fort… Rappelons que le montant des travaux de cette restauration complète s ‘élève à 443 378,27 € HT ; des subventions ont été obtenues afin d’en financer une partie (DRAC Bourgogne Franche-Comté et Conseil Départemental 71).

Le traitement en atelier des tesselles démarrera en juillet 2023 à Arles, de nombreux essais en laboratoire sont prévus afin de choisir les matériaux et colles ayant une bonne résistance aux intempéries. En effet, la mosaïque, là où elle prend place dans le patio de l’Espace des Arts est soumise à des conditions particulières : de très fortes chaleurs en été, au gel l’hiver et à la pluie puisqu’elle est placée en extérieur. Le choix des nouveaux panneaux accueillant les tesselles restaurées et les tesselles fabriquées par la Maison Albertini pour remplacer les manquantes, s’oriente vers un support nid d’abeille aluminium. Beaucoup reste à faire et cette phase de traitement en atelier prendrait fin en mars 2024. La repose sur site ainsi que les finitions pourraient avoir lieu vers mi-avril 2024.

Ce point presse a eu lieu le jeudi 23 juin en présence d’Emmanuelle Dupuit, Vice-présidente en charge de la culture et développement de la vie étudiante au Grand Chalon représentant Sébastien Martin, de Nicolas Royer, Directeur de l’Espace des Arts, de Claire Bois Pacros, des restaurateurs et d’une représentante de l’entreprise Simonato. Parallèlement à cette phase de restauration, une recherche d’archives sur cette œuvre, dite de l’Oeuf, est menée. Elle a été créée par le collectif L’Œuf - Centre d'Études – très bien côté aujourd’hui, une équipe pluridisciplinaire qui a œuvré pendant 30 ans et réalisé 270 mosaïques monumentales. Cette opération de restauration est soumise au contrôle scientifique et culturel d’Eric Dessons, Technicien des services culturels et des bâtiments de France.

SBR