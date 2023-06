Le dessinateur de BD Madd en dédicace à l'Antre des Bulles

La librairie L'Antre des Bulles, située 32 Rue Général Leclerc à Chalon-sur-Saône recevait vendredi 23 juin, de 15 heures à 18 heures 30, le dessinateur de BD Madd pour la sortie de «Poltron Minet Tome 1 - La voie romane», premier tome de sa trilogie Poltron Minet ou la grande épopée d'un chat abandonné, éditée chez Dupuis (en attendant le prochain tome dont la sortie est prévue en janvier 2024).

Un titre jeunesse très bien tourné et tout public.

Sénonais d'origine vivant actuellement à Montreuil (Seine-Saint-Denis), Madd, Mamoud Diagola de son vrai nom, avec Cédric Mayen nous livre ici une passionnante intrigue tout en belles aquarelles mettant en scène un jeune félin pris entre deux univers.

Après une dizaine de villes de France et de Belgique, le dessinateur, adepte de l'association menthe-chocolat, nous explique que c'est la première fois qu'il vient à Chalon-sur-Saône.

La dernière séance de dédicaces de la saison pour la librarie, comme nous l'indique le gérant, Florent Bouteillon.

Synopsis : Un jeune chaton, qui ne pense qu'à manger et à jouer avec Romane, sa jeune maîtresse, se retrouve un matin seul au monde : ses maîtres ont quitté leur maison de vacances. Désemparé, il se perd dans la forêt. Au matin, il est réveillé par un lapin et un écureuil qui parlent et se comportent tout à fait comme des humains. Et qui, peu sympathiquement, le baptisent «Poltron Minet». Ils décident néanmoins de l'emmener chez «Chat-Pourri», un vieux matou qui, lui aussi, prétend avoir dans sa jeunesse «apprivoisé un maître». Mais en tant que «naturel», il ne peut être intégré à la communauté avant d'avoir passé «l'épreuve du roi» et convaincu ainsi ses nouveaux congénères qu'il peut s'adapter à son nouvel environnement malgré la souillure inévitable due à sa fréquentation des humains. Poltron va découvrir une société impitoyable qui n'a rien à envier à celle des humains et où il n'est vraiment pas le bienvenu.

Les auteurs nous proposent un récit animalier assez dur, où les animaux n'ont rien à envier aux humains. Mais derrière cette civilisation anthropomorphe se cachent de terribles expérimentations génétiques.

À noter que dans quinze jours, des extraits de Poltron Minet seront publiés dans le Magazine Spirou, à paraître le 12 juillet.

- Poltron Minet Tome 1 - La voie romane (BD)

de Mayen (scénario) et Madd (dessin)

(Dupuis, 54 p., 12, 95 euros), disponible à l'Antre des Bulles.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati