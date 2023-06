L’O.M.S (Office Municipal du Sport Chalon-sur-Saône) récompense les sportifs chalonnais de haut-niveau

Sport 2000 de nouveau partenaire de cet événement.

Lundi 26 juin 2023 à 18h30, Laurent Capello, Directeur du magasin SPORT 2000, Rue René Cassin - Zone Sud à Chalon-sur-Saône, avait organisé devant son enseigne, conjointement avec Thierry Thevenet, Président de l'Office Municipal du Sport assisté de Jean Luc Durand, vice-président et les membres du Comité Directeur de l’O.M.S, une réception donnée en l'honneur, des sportifs chalonnais de haut-niveau.

Une cérémonie de remise des récompenses qui se déroulait en présence de Dominique Melin, Vice-présidente en charge des sports, de Françoise Vaillant, Conseillère Départementale, de Gilles Platret, Maire de Chalon-sur-Saône, de Philippe Finas, 9e adjoint en charge des sports, de Pierre Carlot, Conseiller Municipal en charge des Associations sportives, de Fabrice Faradji, Conseiller Municipal , Délégué aux grands équipements sportifs et aux sports, de Bruno Rochette, Conseiller Municipal, Délégué aux relations avec les bénévoles associatifs et aux sports, de Gilles Véchambre, Directeur des sports de la ville de Chalon et du Grand Chalon, de Fabrice Moreau en charge de la Commission Sportive de l’O.M.S … ainsi que de nombreux Présidents de clubs chalonnais, dirigeants, sportifs de haut-niveau, parents et sympathisants.

Une cérémonie qui commençait par l’accueil de Laurent Capello à toutes les personnes présentes

S’en suivait la cérémonie des discours :

Extraits du discours de Thierry Thevenet : « Avant toute chose, je tiens à adresser un grand remerciement à Monsieur Laurent Capello, Directeur des magasins Sport 2000 et WAS, où nous nous trouvons, partenaire de cette soirée, qui nous accueille ici et qui a contribué largement à la dotation financière de cette cérémonie. Permettez- moi de vous remercier pour votre présence ce soir pour cette soirée. Pour beaucoup la saison est déjà bien avancée, voire terminée mais les nouvelles règles du jeu en matière de haut-niveau ne nous ont pas permises d’effectuer cette remise d’aide à nos sportifs plus tôt dans la saison. Nous savons tous qu’être sportif de haut-niveau est un aboutissement dans une carrière sportive et le rester est encore plus dur et c’est pourquoi nous souhaitons voir amplifier notre aide en direction de nos sportifs chalonnais, s’entrainer, rester motiver est encore plus dur et nous devons les encadrer et les soutenir. Le montant des sommes distribuées ce soir est de l’ordre de 10 150 euros répartis entre des bourses et des bons d’achats Sport 2000. Comme vous le savez tous, le sport est un élément important dans la vie d’une cité, vecteur de toutes les valeurs de la vie. Forte de ses quasi 15 000 licenciés sportifs, notre ville peut s’enorgueillir d’accorder une part importante au développement et à la pratique du sport mais d’autre éléments montrent également le rayonnement du sport chalonnais, ce sont les résultats obtenus par nos sportifs sur tous les podiums. A ce niveau, le sport chalonnais est extrêmement dense et très bien représenté. Tout au long de l’année, nous voyons régulièrement dans les pages sportives de la presse, sur l’ensemble des réseaux sociaux locaux, les exploits de nos sportifs chalonnais que ce soit lors de compétitions individuelles ou par équipe. Chaque weekend, les chalonnais se distinguent sur le plan départemental, régional, national et international. Je formule donc le vœu qu’en cette année préolympique, nous puissions nous réjouir de retrouver quelques chalonnais à Paris pour les jeux olympiques de 2024. Comme vous pourrez le voir, nous comptons cette année encore énormément de sportifs de Haut-niveau, classés sur les listes ministérielles, qui seront honorés et récompensés dans quelques instants. Permettez-moi aussi de remercier Fabrice Moreau, le Responsable de notre Commission Haut-niveau ainsi que Sophie Blondeau pour tout le travail fait en amont pour finaliser vos demandes, les instruire et les présenter à la commission. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente fin de saison, riche en résultats sportifs, merci de porter toujours plus haut les couleurs de notre belle ville. Bonne soirée et encore bravo à tous les sportifs chalonnais ! ».

Extrait du discours de Dominique Melin : « Bonjour à toutes et à tous […] c’est un grand plaisir de vous retrouver tous, cela montre au combien la ville de Chalon et le Grand Chalon à une certaine diversité dans le domaine du sport […] Pour nous et monsieur le Maire à mes côtés, le tissu associatif, sportif et culturel est très très important et c’est ce qui permet de faire un certain rayonnement au sein de la ville et du département. Moi je suis ravie de voir du Haut-niveau se profiler chez nous et cela est très important […] Je voudrais dire à toutes les jeunes pousses qui sont là parmi nous, que l’on vous souhaite bien sûr le meilleur pour l’avenir. Alors 2024 cela peut-être un petit peu trop tôt mais pourquoi pas 2028 et on l’espère et d’ailleurs cela serait une grande fierté pour nous de voir des sportifs tels que vous accéder à ce plus Haut-niveau. Alors vous l’êtes déjà mais il manque de vous affirmer pour pouvoir toucher le graal. Alors bonne soirée à vous toutes et à vous tous, merci de vos implications sportives et de vos résultats. Bravo et au plaisir d’être parmi vous ! ».

Quant à Gilles Platret : « L’O.M.S a toujours eu à cœur d’aller chercher dans le vivier des clubs de Chalon les pépites qui vont faire briller toute la ville et je veux vous remercier et vous dire que je sais à quel point ce travail est compliqué ! ». Il s’adressait ensuite aux sportifs qui allaient être récompensés en ces termes « 64 jeunes sportifs vont être honorés ce soir et vont toucher une enveloppe qui va les aider dans l’achat de leurs équipements ou de leur formation et d’ailleurs je remercie l’implication de Sport 2000 qui n’a pas failli dans sa générosité et de ce fait vous remet une somme très appréciable pour vous, afin que cela vous serve pour continuer sur votre lancée ! ». Il terminait en lançant : « Je veux vous dire la fierté que nous avons de vous avoir ici après cette saison sportive d’efforts dans laquelle vous avez décroché des résultats brillants et je veux vous dire que c’est la ville de Chalon qui est fière de vous et il faut en être convaincu. Parce que dans les performances que vous faites là ou vous allez, à Chalon ou ailleurs, c’est la ville que vous représentez, c’est vraiment ce sentiment d’appartenance que l’on doit cultiver, parce que c’est quelque chose qui nous dépasse nous-même. Vous êtes les représentants, les ambassadeurs d’une ville, d’un office municipal des sports, d’une communauté sportive et associative et vous en êtes les fers de lance, alors soyez en fièrs. Alors vive Chalon et vive le sport ! ».

La cérémonie se terminait par une remise de 150 euros en bon d’achat pour les sportifs récompensés au titre du mérite et une aide plus importante pour les bourses sportives allouées aux sportifs du niveau national et cités au ministère.

54 sportifs chalonnais ont été récompensés au mérite : Maxence Girardot (CAF), Mélanie Thomas, Romane Bureau, Anne-Laure Mayombo, Clara Goussot et Noémie Fevrat (CBC), Laura Nemeth, Emilie Mir, Jeanne-Lise Gauthier, Adan Rolet, Waël El Faqir, Blandine Boggio, Oscar Defois-Pernot et Lorine Picard (CNC), Maël Moutoussamy, Océane Soret, Emilie Jambon, Lucille Jambon, Laura Denizot et Alexandre Baert (ECA), Lilou Jaboulay, Emma chaput, Clémence Balmont, Jade Claude et Tamara Commin (Elan Chalon Association) , Thibaut Lacquit et Victor Grizard (Karaté Boxing), Osveny Sanchez Cardenas et Khaled Kessaï (VBCC), Logan Bianco (Karathaï), Eloïse Chapuis (RFCC), Marie Morland, Cyprien Futin et Gautier Cessot-Michaudet (RTC), Lily Pigeat (TCC), Léandre Renaud, Dorian Bernard, Maël Herviou-Lefort, Jules Pelletier, Simon Ray, Philémon Blandin (UGC), Christopher Manerlax, Albert Shungu, Yanis Tonnelier, Paul-Anthony Dongo, Junior Tamba, Mathias Mmadi, Ali Diarra, Erwann Bussing, Noah Badibanga, Ladji Kante, Chris-Axel Luce, Hugo Colette, Noa Vaudelin, Jelani Kante, Amine Harbaoui et Enzo Ponsot (SEM Elan Chalon).

8 sportifs récompensés au titre espoir (ministère) : Angèle Maumy (CNC), Mathéo Goin (ECA), Marie Morland, Cyprien Futin et Gautier Cessot-Michaudet (RTC), Andréa Baudel et Alix Rios (TCC), Hugo Jeanperrin (UGC),

1 sportif en relève 1 : Ethan Chouraqui

1 sportif en élite 1 : Cédric Fevre (STEP)

Clin d’œil spécial à Pierre Carlot et Dominique Melin à qui nous souhaitons une bonne rééducation et bon rétablissement

Aux jeunes du CNC

