La Nuit des églises : Ste Thérèse de Saint Rémy ouvre ses portes le vendredi 30 juin 2023

L’église Ste Thérèse, rue d’Ottweiller à Saint Rémy, participe à cette nouvelle édition de la Nuit des Eglises afin de faire découvrir sa chapelle colorée, lumineuse et également toute son histoire.

Un partage voulu par l’association Foi et Lumière, une association qui se retrouve régulièrement pour célébrer la vie et l’amitié autour de la personne ayant un handicap mental. L’occasion au cours de cette soirée de présenter un bouquet de photographies et de ses activités.

La Nuit de l’église Sainte Thérèse c’est ce vendredi 30 juin 2023 de 20h à 22h30, n’hésitez pas à venir franchir ses portes.

JC Reynaud