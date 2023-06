Un bilan réussi pour le programme de rénovation des copropriétés pilotes du Grand Chalon

Un dispositif expérimental, une première en France

Alors que près de la moitié des logements du Grand Chalon ont été construits entre 1946 et 1990 et s’avèrent pour la plupart peu isolés thermiquement, l’agglomération a décidé en 2016 de s’engager dans différents programmes visant à accompagner les habitants du territoire dans la rénovation de leurs logements. Dans ce cadre est né le programme d’Intérêt Général « Rénovation Énergétique des copropriétés pilotes » visant 5 copropriétés chalonnaises pour un volume de 285 logements :

- La Tour de l’Aubépin

- Le Rempart Saint Vincent

- Les Capucins

- La Résidence Bellevue

- La Résidence Jean Thiébaut

L’objectif initial de ce dispositif était d’accompagner financièrement et techniquement les copropriétés à mener à bien la réalisation de travaux de rénovation énergétique participant à la fois à la réalisation d’économies d’énergies, à l’amélioration du confort des habitants et de leur cadre de vie mais aussi, à la valorisation du patrimoine immobilier.

Les projets de réhabilitations devaient, si possible, viser un gain énergétique au moins égal à 35% pour permettre une mobilisation optimale des aides avec l’ambition de tendre vers le niveau de performance énergétique le plus élevé possible. Après une phase de sélection, toutes les copropriétés se sont engagées dans l’étape de mise en œuvre opérationnelle de ce programme, alors expérimental en France.

Une mobilisation générale pour un objectif partagé

Une mise en œuvre rendue possible grâce à l’implication de partenaires locaux spécialisés que le Grand Chalon a su mobiliser : l’Etat, l’ANAH, le Département de Saône-et-Loire, la ville de Chalon-sur-Saône, le Syndicat Mixte du Chalonnais et PROCIVIS. La Région Bourgogne Franche Comté ainsi que l’ADEME furent également partenaires financiers de ce programme.

Un travail de co-construction avec les copropriétaires et les syndics (Régie Cartallier, Régie Neyrat et Nexity) concernés sur la faisabilité des projets a permis de pleinement les impliquer.

7 ans plus tard : 285 logements et 5 copropriétés rénovés

Malgré le caractère expérimental et ambitieux du projet, Sébastien MARTIN a confirmé son succès, tout d’abord marqué par l’engagement des 5 copropriétés visées initialement et la finalisation de l’ensemble des travaux prévus. Une réussite également assurée par la performance énergétique atteinte grâce aux travaux :

- 4 projets Bâtiment Basse Consommation (BBC) : La Tour de l’Aubépin, la copropriété Bellevue, Les Capucins, la copropriété Jean Thiébaut

- Le Rempart Saint Vincent a réalisé des travaux générant un gain énergétique garanti d’au moins 35%

- L’ensemble de ces projets a été réalisé dans le cadre d’un Contrat de Performance Énergétique (CPE) qui

garantit aux copropriétaires le niveau de performance énergétique défini au démarrage du projet



Le soutien financier des partenaires a largement contribué à la réussite des projets

Grâce à la mobilisation d’un panel d’acteurs, ce programme a permis d’engager un montant de travaux de 6 843 000€ grâce à un montant d’aides de 3 236 798€ dont l’ensemble des copropriétaires ont pu bénéficier et réparti comme suit :

- 1 489 246 € d’aides ANAH

- 558 105 € d’aides du Grand Chalon pour les propriétaires hors ANAH

- 89 339 € d’aides de la ville de Chalon-sur-Saône

- 680 962 € d’aides de la Région Bourgogne Franche Comté

- 63 033€ d’aides du Conseil Départemental

- 356 113€ d’aides versées au titre des certificats d’économie d’énergie

En matière énergétique, le programme a également atteint son objectif avec un gain moyen de 41% pour le 5 copropriétés.

Une réussite valorisée à plusieurs reprises au niveau national avec l’obtention de 3 prix pour le Grand Chalon (prix « Territoria », « prix de la rénovation énergétique » au salon de la copropriété, ainsi que le Trophée AMORCE).

Un programme expérimental qui structure désormais toute une filière

A l’occasion de cette soirée de bilan, Sébastien MARTIN, Président de l’agglomération a souligné qu’ « au-delà des travaux pour ces 5 copropriétés, le PIG a structuré localement les filières de la rénovation énergétique des copropriétés composées des syndics, des maîtres d’œuvre, des bureaux d’étude, des entreprises locales, des banques... et ce grâce à leur proactivité. Les nombreux échanges durant toute la durée de ce projet ont contribué à développer un « savoir-faire » local ».

Alors que Le Grand Chalon vient d’être reconnue parmi les 1ères Autorités Organisatrices de l’Habitat du pays, un statut qui lui permet de mettre désormais en œuvre la quasi-totalité de cette compétence relevant pourtant de l’État, Sébastien MARTIN a également appelé à faire plus et mieux localement en la matière, que ce soit pour garantir un meilleur cadre de vie aux habitants que pour s’engager en faveur de la préservation de l’environnement.

Des propos qui font écho aux nombreux autres dispositifs (Adapt+, Renov+, Lutte contre la vacance, plan de soutien...) portés par l’agglomération à destination de différents publics (communes, bailleurs sociaux ou encore propriétaires privés).

Au total, depuis 2015, le Grand Chalon a soutenu la rénovation de plus de 2188 logements sur son territoire pour un montant total d’aides versées de 8.7 millions d’euros dont plus de 1.8 millions d’euros du Grand Chalon pour montant de 62.3 millions d’euros de travaux réalisés.