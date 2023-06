AVIS DE DECES - Madame Marie CARRE née VARREAUX

SAINT-MARCEL - SAINT-RÉMY - GRIÈGES



Gilles et Florence, Brigitte et Thierry, Pascal et ses enfants,

ont la douleur de vous faire part du décès de

Madame Marie CARRE

née VARREAUX

survenu le 25 juin 2023 à l'âge de 88 ans

La cérémonie religieuse aura lieu le jeudi 29 juin 2023 à 14h30 en l'église de Saint-Marcel.

Madame CARRE repose au funérarium Paccaud de

Saint-Marcel.

Condoléances sur registre.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.