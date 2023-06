«Le Carnaval Jazz des Animaux» à l'école Liberté-Égalité-Fraternité

Ou quand les lèves de la Pré-Maîtrise de l'école La Colombière sont allés à la rencontre d'élèves de l'école primaire du quartier du Stade-Fontaine aux Loups. Plus de détails avec Info Chalon.

Composée de 38 enfants des classes de CM1 et CM2, la Pré-Maîtrise est allé à la rencontre des élèves de l'école Liberté-Égalité-Fraternité, ce mardi 27 juin.

«Apporter la musique savante aux enfants les plus éloignés de la culture me semblait important», nous explique Isabel Paulo.

La responsable de la Maîtrise Chalonnaise répondait ainsi à une forte demande des enseignants de l'école primaire du quartier du Stade-Fontaine aux Loups, sous la direction de Fanny Puget.

Accompagnés par des musiciens du Conservatoire du Grand Chalon, à savoir Olivier Py, (saxophone et flûte), Anne-Laure Caglietti, (clarinette) et Raphaël Plet (piano), sous la direction de Thibaut Casters, ont interprété «Le Carnaval Jazz des Animaux» d'après l'œuvre de Camille Saint-Saëns devant leurs petits camarades et quelques parents.

C'est le fruit du travail du deuxième trimestre des enfants à Classe à horaires aménagés Voix (CHAV) de l'école La Colombiere.

Un après-midi sous un soleil radieux qui s'est terminé autour d'un petit goûter.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati