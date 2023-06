MUSICAVES 2023 - Prêts au décollage !

Pour Sébastien Ragot, c'est « un immense bonheur » d'assister au lancement du festival qui durera jusqu'à dimanche après-midi. Un évènement « pas comme les autres » et ouvert sur le monde, « un mariage très fort avec l'emblème qu'est le vin », et « le fruit d'un long travail », tels étaient les mots du maire de Givry pour adresser la gratitude et l'amitié de la mairie à une équipe qui a relevé le défi de continuer l'aventure de leurs prédécesseurs.

Après une prise de parole de Dominique Lanoiselet, également pour remercier l'équipe en son nom propre et en celui du président du conseil départemental André Accary, les artisans d'art de l'association Ô la Main ont invité tout un chacun à découvrir leur exposition « Gant de Bois, Gant de Fer ». Installée dans l'ancienne pharmacie Dorier (en face du domaine Thénard), celle-ci sera accessible tous les jours de 14 à 20 heures.

Et pour donner aux invités un avant-goût de ce que seront les trois prochaines soirées, place au spectacle, entre un duo de trombone et de violon et une démonstration de contorsionnisme par Adèle Alaguette, avant une dégustation des vins locaux (ou du thé glacé préparé par Nadia Carboni et son assistante Victoire) sous les lampions, en contrebas du domaine.

Pour la bière, ça ne sera qu'à partir de ce jeudi soir, mais la musique s'est poursuivie avec Simon Girard en version quatuor et un premier morceau qui n'était pas sans rappeler l'ambiance de cantina de Star Wars.