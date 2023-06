Ce mercredi, les élèves de l’École Municipale des Sports ont reçu leurs diplômes de fin d’année

À cette occasion, les élèves ont tout d’abord eu le plaisir de convier leurs familles à venir pratiquer le sport avec eux.

Chloé Jimenez, éducatrice sportive en charge des ateliers de l’EMS et Philippe Perreau, responsable de service Éducation et Sports au sein de la commune, ont donc eu le plaisir de partager ce moment intergénérationnel pour cette dernière journée de l’année de pratique sportive.

Côté échauffement, les deux coachs sportifs ont proposé un baby foot géant mêlant coordination et esprit d’équipe.

Pour le reste de la séance, parents et enfants ont pu « tourner » sur différentes zones de jeux parmi lesquelles ils pouvaient découvrir ou redécouvrir différentes disciplines sportives comme la pratique du tir à l’arc, du badminton, parcours à l’aveugle ou encore la pétanque.

Un moment de partage et de vivre ensemble où chaque enfant a pu montrer à sa famille ce qu’il avait appris lors des différents ateliers de l’EMS et où il a aussi pu témoigner de ses préférences pour une discipline sportive ou une autre.



C’est le but de l’Ecole Municipale des Sports : à mi-chemin entre l'éducation physique à l'école et l'éducation physique en club, l’EMS constitue une passerelle idéale permettant d'éveiller et susciter l'intérêt des enfants à la pratique des activités physiques et sportives.

Dans une démarche éducative et ludique, l'EMS offre, à partir de 4 ans, la découverte et la pratique de multiples activités favorisant l'éveil et l'épanouissement.

« Il s'agit aussi de permettre aux enfants de mieux appréhender leurs corps et d'acquérir les saines valeurs du sport. La diversité du contenu et l'alternance des activités dispensées contribuent à l'orientation sportive future des enfants » a témoigné Philippe Perreau à Info Chalon.

Pour clôturer cette année, au terme de cette matinée sportive, les élèves des deux groupes de multisports se sont vus remettre des diplômes attestant leur investissement sportif.

Pour l’occasion, Monsieur le Maire, Raymond Burdin, avait fait le déplacement accompagné de deux de ses adjoints : Jean-François Kicinski, en charge de l’éducation et Serge Gonthey, en charge de la communication.

Chloé Jimenez a souhaité félicité les enfants pour leur attitude bienveillante tout au long de l’année : « Ils ont tous été participatifs et motivés ».

Philippe Perreau a félicité, quant à lui, l’éducatrice sportive pour son travail exemplaire auprès des enfants : « Chloé est, sans nul doute, l’éducatrice qu’il leur fallait ».

Après la remise des diplômes, petits et grands ont été conviés à partager un moment convivial autour d’un jus de fruits.

Pour information, voici les différents renseignements quant aux inscriptions à l’École Municipale des Sports de Saint-Marcel pour la rentrée 2023 :

ÉVEIL CORPOREL (enfants nés en 2017/2018/2019)

Lieu : salle de motricité de l'école Jean Desbois

Horaires*: mercredi 14h et 15h

Durée : 1h

Activités : parcours de motricité et gymnique, coordination, jeux collectifs, jeux d'adresse, jeux athlétiques.

MULTISPORTS (enfants nés en 2013/2014/2015/2016)

Lieu : COSEC

Horaires*: mercredi 9h et 10h15

Durée : 1h15

Activités : kinball, sports collectifs, acrosport, jeux de raquettes, athlétisme, gymnastique...

Début des inscriptions :

À partir du 21 août : résidents Saint-Marcel

À partir du 23 août : tout public

Comme pour toutes les périodes de congés scolaires, l’EMS propose des stages vacances sur inscriptions, rendez-vous ci-dessous pour les activités proposées pour Juillet et Août.

Pour suivre toute l’actualité de l’École Municipale des Sports, vous pouvez vous inscrire sur la page Facebook de la ville de Saint-Marcel ici.





Amandine Cerrone.

* Les horaires indiqués sont susceptibles d'évoluer en fonction des effectifs.