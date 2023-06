EMEUTES EN SAONE ET LOIRE - André Accary salue le "travail formidable" des sapeurs-pompiers et des forces de l'ordre.

"Je tiens à saluer les forces de l'ordre" a tenu à préciser André Accary, à l'ouverture de cette deuxième journée de la plénière départementale à Chalon sur Saône, dans les salons du Colisée. Un moment opportun pour faire un point d'étape des interventions réalisées dans la nuit de jeudi à vendredi en Saône et Loire.

"260 pompiers engagés, 40 engins sur les 4 centres, 46 interventions, 6 feux de véhicules, 9 batîments endommagés, un incendie dans le hall de la mairie de Sanvignes, une école maternelle attaquée à l'aide d'une voiture bélier à Mâcon mais aussi des sapeurs pompiers qui ont fait l'objet de jets de pierre et d'attaques aux mortiers".

André Accary a dénoncé les "guet-apens. Heureusement aucun blessé parmi les pompiers n'a été relevé à ce stade" et de préciser "l'atttitude remarquable et la coordination parfaite entre les forces de l'ordre".

L'occasion devant l'assemblée départementale d'évoquer "une jeune sapeur-pompier bénévole de Charnay qui a retrouvé son salon de coiffure pillé et dévasté. Un des exemples des exactions d'hier soir".

Au nom de l'opposition départementale, Jean-Luc Fonteray a tenu à apporter son soutien complet et entier, tout en précisant sa "consternation face aux évenements, condamnant l'escalade". "Tout drame ne justifie pas de telles émeutes, de s'attaquer aux symboles de la République. On souhaite vivement un retour au calme. On veut exprimer notre solidarité avec nos élus, collectivités, les services de sécurité et d'incendie pris à partie".

Laurent Guillaumé