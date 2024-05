La bonne nouvelle du jour !

Finalement, il est arrivé ! Le nouveau panier de basket de l'US Saint-Rémy a été enfin livré ... pour le plus grand bonheur du club et de ses licenciés. Après plusieurs mois d'attente, le club de basket de Saint-Rémy va pouvoir reprendre son rythme et récupérer les matchs qui avaient été mis en attente, faute de gymnase opérationnel. Eric Jullien-Martin et l'ensemble du bureau de l'USSR tient une nouvelle fois à remercier l'ensemble des clubs et communes voisines qui ont permis de mettre à disposition leurs infrastructures afin de limiter au maximum l'impact sur la vie du club.

L.G