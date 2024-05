La pisciculture Dombes Val de Saône Farges-lès-Mâcon ouvre ses portes ce mercredi et propose une nouvelle gamme de produits

Bien connu pour ses truites fraîches et qui ont eu un gros succès sur le Chalonnais au moment de la crise sanitaire, avec des livraisons organisées par l'entremise d'info-chalon.com, la pisciculture Dombes Val de Saône ajoute une corde à son arc, et propose à sa clientèle, de nouveaux produits issus de leur production. Rillettes de Black-bass, carpe et truite issus de l’activité piscicole. En complément, d’autres produits du terroir tels que terrines de sanglier, de porc noir de Bigorre, mijoté de sanglier aux myrtilles, miel de lavande seront également proposés ce mercredi pour ces portes-ouvertes.

L.G