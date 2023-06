MUSICAVES 2023 - Superbomgo fait sauter les bouchons, de bouteille et d'oreille

Pour le deuxième concert de ce jeudi soir, près de deux heures de sons évoluant entre une espèce d'aethereal pop, de calypso et de highlife, et un public en transe.

En guise d'introduction, une ambiance de décollage de vaisseau spatial, entre les vibrations basses des réacteurs à l'allumage et les projecteurs aux airs de tuyères rougeoyant sous l'effet du propergol en combustion. Et pour cause, les six musiciens souhaitent la bienvenue à bord de leur fusée à destination de Sirius B.

Si les évènements de ces derniers jours dans le pays sont d'une particulière gravité, la foule s'en est arrachée à mesure que le groupe a généré une forme d'apesanteur en faisant lever les mains en l'air. Quand certains se mettaient à planer au-dessus de la planète, d'autres orbitaient frénétiquement à l'instar d'un groupe de filles autour de leur copine en fauteuil roulant.

Il faut croire également que cette danse de la joie a agi comme une danse de la pluie puisque quelques fines gouttes tombaient déjà aux alentours de minuit et que l'orage a fini par poindre sur les coups de trois heures. Pas de quoi déranger une soirée finie depuis longtemps.

Bref, un concert qui aura conquis tant les spectateurs que les organisateurs, et en reconnaissance de leur performance scénique, deux magnums de vin de Givry offerts au groupe par Simon Girard et Louis Clément.