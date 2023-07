6 questions à Jérémy Pirello

Professeur de danse hip-hop au Conservatoire du Grand Chalon, chorégraphe pour la Cie TsN, tuteur danse hip-hop à l'École de danse EFMD Shanghaï et intervenant référent, chargé de développement et contenu de la formation professionnalisante de danseur-interprète hip-hop 'Espace de Rue', info-chalon fait le point avec cet incontournable de la danse et de la culture hip-hop.

Succès de la 1re promotion de la formation professionnalisante de danseur-interprète hip-hop, 2ème promo très "internationale", quel est le bilan de cette année 2022-2023 ?

Je dirais qu’il est encore trop tôt pour faire le bilan de cette année. Elle vient tout juste de s’achever, nous pourrons clairement le faire au cours de l’année prochaine. Concernant la Saison 1, bien qu’expérimentale car ce fut une première année, nous avons eu de beaux résultats : Bastien et Aristide sont en Compagnie pro (la Cie Chatha) avec laquelle ils reviennent tout juste d’une tournée en Tunisie ; Anna est partie danser au Maroc et a intégré la Cie Espace des sens pour une conférence dansée accompagnée de Bastien également ; Fleur revient tout juste de Los Angeles pour un contrat avec Ubisoft où elle a dansé pour le tournage du teaser Just Dance (jeu vidéo Nintendo) ; Tyron donne des cours et a monté son statut d’auto-entrepreneur ; Simon travaille avec la Cie Medhia sur Paris et une troupe de Théâtre en Côte-d’Or.

Pour notre Saison 2, comme je l’ai dit, il est encore tôt pour en faire un bilan mais nous avons de bons échos : Redouane est dans une Compagnie à Bruxelles ; Victor part à Aix-en-Provence rejoindre l’école et la Compagnie de Josette Baïz ; Jocelyn s’installe en tant qu’auto- entrepreneur pour donner des cours sur le bassin Chalonnais. Le reste est à suivre et nous gardons contact avec l’ensemble des danseurs…

Qu’en est-il de la nouvelle promo ?

La saison 3 s’annonce forte en mixité et parcours puisque nous aurons 8 jeunes talents : 3 françaises, 1 français, 1 togolais, 1 ukrainien et 2 sénégalais. La formation s’adresse aux danseuses et danseurs majeurs avec des acquis techniques solides, avec le souhait également de fouler la scène par le biais des Compagnies. Ils auront une année pour étudier l’interprétation et tous les secrets que cache le monde du spectacle. 1500 heures de cours et des dizaines de projets, rencontres et événements sont au programme ! Il faut avoir les épaules solides pour tenir l’année mais c’est la meilleure école pour en sortir « prêt à l’emploi ».

Le Breaking est une nouvelle discipline représentée aux J.O 2024. Est-ce que cela va teinter cette promo 2023/2024 d'une couleur particulière ?

Nous suivons de près et de loin ce qu’organise la FFD avec l’arrivée des J.O. Nous n’avons pas souhaité nous investir sur le sentier du Ministère des Sports pour rester focus sur ce qui nous concerne en priorité « la culture », mais sur l’aspect sportif que requiert le Break dance ; effectivement, nous envoyons des danseurs de la région défendre les couleurs du territoire. Concernant la Saison 3, il sera trop tard car la sélection des danseurs représentant la France en 2024 est déjà faite.

Danse ou Sport, débat dépassé ?

Je dirais tout simplement Art ou Sport.

La différence n’est pas sur l’effort physique mais sur la possibilité d’être soi-même dans le monde artistique à l’opposition où le sport demande des règles et une unité.

Jérémy, vous animez aussi un cours adulte 'Dance & Tea', pouvez-vous nous en dire plus ?

(Rires) Je vois que les nouvelles vont vite ! Effectivement, cela fait de longues années qu’on me pose la question sur un cours adulte à Chalon. Cette année, je serai plus présent encore sur la ville via la formation ‘Espace de rue’ donc je lance l’idée avec un format original. Avant de lancer ‘Dance & Tea’, je suis parti d’un constat suite à la question : "De quoi a besoin un adulte aujourd’hui ?" Je pense que le fait d’être jeune parent m’a aidé à éclaircir le sujet. La réponse n’est pas si compliquée : c’est l’évasion, échapper à sa réalité un soir par semaine, s’amuser et relâcher nous feraient le plus grand bien. Le format 2h sera ponctué de la façon suivante : un temps sur de la bonne musique à travers différents styles de danse pour s’amuser et s’ambiancer ; un second temps bercé par des musiques du monde accompagné d’un thé pour se détendre et s’évader. En seulement 48h de post sur les réseaux, le cours d’essai du 12 septembre était déjà complet ! Ça s’annonce plutôt bien et je vous invite à me contacter via FB, si besoin, à ce sujet.

On ne résiste pas à une dernière question : d'autres projets à venir ?

Je dis toujours qu’au niveau du temps, la vie n’est qu’un battement de cils sur l’échelle de l’humanité. Alors oui, plein de projets car les années passent vite et le temps lui-même se chargera d’arrêter les choses pour moi. À chaque instant, petit ou grand, je profite pleinement de ce qui me passionne le plus et je cultive et partage la joie. Pour la suite, on se donne rdv dans quelques articles.

SBR - Photos transmises par Jérémy Pirello pour publication