Les passants de la rue piétonne découvrent les toiles de Tab’s Créations grâce à Hero Manga

Ce samedi, dans les rues piétonnes, les peintures sur toile de l’artiste Tab’s Créations s’exposent à l’invitation de Maxime Depresle de la librairie Hero Manga située 2 rue Au Change à Chalon-sur-Saône.

Pour ses toiles sur les thèmes manga et pop culture, Tab’s Créations, connu également pour son activité de tatoueur, utilise de la peinture acrylique et parfois des bombes de peinture. Sur commande, Tab’s propose du sur-mesure, n’hésitez pas à le contacter, notamment via les réseaux sociaux.

« On s’est rencontrés parce que ses toiles sont connues et que j’avais déjà souhaité les présenter dans le magasin », nous explique le responsable de cette boutique-librairie. Ayant permis à des artistes d’exposer chaque samedi du mois de juin, Tab’s Créations ferme la marche de cette initiative que l’on a d’ores et déjà hâte de retrouver.

