Inauguration pluvieuse mais inauguration heureuse

Samedi matin, de nombreux élus étaient présents pour l’inauguration de l’exposition présentée dans le Parc Georges Nouelle à Chalon-sur-Saône et rendant hommage au monde du sport. Bénédicte Mosnier, Adjointe en charge de la culture représentait le Maire, Gilles Platret, excusé et menait la visite de cette exposition mettant en avant de magnifiques clichés, parfois inattendus, tous primés. On notait également la présence de Bruno Legourd, 1er Adjoint en charge des affaires sanitaires et sociales, de la défense des victimes et de l'administration générale, Bruno Rochette, Conseiller délégué Relations avec les associations sportives, Pierre Carlot, Conseiller délégué Relations avec les bénévoles associatifs, Françoise Vaillant, Conseillère chargée de mission Création du permis de végétaliser en pied d’immeuble, Monique Brédoire, Conseillère chargée de mission Développement des actions pour le bien-être animal en milieu urbain.

Le lancement de cette exposition était coordonné avec l’événement FestiSport et de l’année d’attente Terre de Jeux des J.O 2024 qui avait lieu à proximité et s’inscrit dans cette démarche. 30 photographies issues du fonds de l’Association Sport Photo, basée à Paris et qui porte un grand festival, sont présentées dans le cadre verdoyant du Parc Georges Nouelle, sont à voir tout l’été. Ces clichés ont été pris ces dernières années par des photographes professionnels récompensés dans le cadre du Concours international Pro de la Photographie de Sport, qui constitue l’architecture iconographique des expositions que l’association Sport Photo organise. La sélection propose un échantillonnage pour représenter toutes les catégories qui donnent lieu à récompense : Grand Prix, Action, Insolite, Hors Stade, Sport extrême, Reportage. La mise en place des photographies a été prise en charge par la ville de Chalon-sur-Saône via une entreprise locale et l’impression par l’association Sport Photo.

Les photographes exposés:

Alain Schroeder (Belgique), Antonin Thuillier (France)/ AFP, Ben Thouard (France), Christophe Pillitz (Argentine), Corinne Dubreuil (France), Daria Isaeva (Russie), Didier Charre (France), Eddy Lemaistre ( France), Etienne Garnier (France)/ L’Equipe, Fabrice Coffrini (Suisse) / AFP, Franck Seguin (France)/ L’Equipe, Nils Louna (France), Grigory Sysoev (Russie), Jeff Pachoud (France)/ AFP, Julien Faure (France), Simon Stacpoole (Grande Bretagne), Laetita Guichard (France), Lionel Briot (France), Matt Geoges (France), Maxime Korotchenko (Russie), Monica Dalmasso (France), Nicolas Luttiau (France)/ L’Equipe, Olivier Morin (France), Pedro Ajuriaguerra (Espagne), Raul Arboleda (Colombie),Stéphanie Mantey (France)/L’Equipe.

SBR