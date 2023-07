EMEUTES - Le Medef, aux côtés des entreprises, appelle au retour de l’ordre républicain.

Communiqué

Le Medef, aux côtés des entreprises, appelle au retour de l’ordre républicain.



Depuis quelques jours, la France est confrontée à une vague de violence sans précédent. Le Medef condamne sans équivoque ces agissements et témoigne de son soutien aux milliers d’entrepreneurs et de commerçants dont l’outil de travail a été saccagé mais aussi aux élus qui ont été victimes d’agressions intolérables.

L’accalmie observée durant le week-end ne doit pas conduire à relâcher la vigilance pour maintenir l’ordre dans de très nombreuses communes. La sécurité des biens et des personnes est un impératif.

Cette flambée de violence a bien évidemment des conséquences économiques et sociales. Cela se traduit non seulement par d’irréparables pertes d’exploitation pour les entreprises touchées, pouvant conduire à du chômage partiel voire à des destructions d’emplois. Cette situation se traduit aussi par une dégradation de l’image de la France qu’il faudra redresser. Au-delà des annulations déjà enregistrées dans le secteur du tourisme, des investisseurs pourraient renoncer à des projets si le calme n’est pas restauré et la sécurité assurée.

Le Medef est pleinement mobilisé auprès des pouvoirs publics pour accompagner les entrepreneurs durement touchés afin d’accélérer les procédures d’indemnisation, de report de charges si nécessaire et de rétablissement de leur activité.