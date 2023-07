Remise de chèques : Deux associations Chalonnaises soutenues par la Fondation Transdev

Le comité exécutif de la Fondation Transdev, réuni le 22 mai dernier a décidé́ de soutenir 2 projets associatifs en faveur de l'emploi et de l'insertion sociale.

Il s'agit de deux associations chalonnaises vectrices de mobilité sociale : Les Valoristes Bourguignons, une association reconnue d’utilité publique, labellisée ESUS en 2017 qui emploie des personnes en très grande précarité, éloignées de l'emploi, par une activité support qui est le recyclage de déchets plastiques tel que le polystyrène, les liens de cerclage, la glassine (papier siliconé) et les emballages plastiques, et l'Académie du Football de Chalon‐sur‐Saône, une association créée en 2008 qui vise à permettre la pratique du football a un large public y compris ceux qui sont en situation de handicap. Son projet consiste à rapprocher les jeunes sportifs des quartiers prioritaires de la Ville (QPV) de l'équipe de foot‐fauteuil.

La cérémonie s'est déroulée le 29 juin 2023 en présence d'élus du territoire, des représentants de Transdev-STAC, de la fondation Transdev et des représentants des deux associations.

Pour ce faire, un transfert en autobus a été spécialement organisé par l'équipe de Transdev-STAC pour emmener la délégation vers le site des Valoristes Bourguignons.

Ce fut l'occasion pour cette dernière d'échanger avec les équipes encadrantes et les salariés en insertion.

Après quelques prises de parole, les deux chèques ont été remis par Stéphanie Bachelet, déléguée générale de la Fondation Transdev.

Un don de 12 000 euros remis à l'association Les Valoristes Bourguignons permettra de financer l'achat d'un véhicule pour se déplacer sur les chantiers, très important pour le bon fonctionnement des curages, et permettra de véhiculer les salariés sur les chantiers et de transporter les outils nécessaires.

Sans véhicule, la viabilité de l'action est très compromise. Pour la revente, il est également très important d’investir dans une caisse enregistreuse avec logiciel de stockage intégré pour le bon fonctionnement de la matériauthèque.

Et un don de 14 000 euros remis à l'Académie du Football de Chalon-sur-Saône qui permettra le financement d'une partie du coût de 2 fauteuils électriques de compétition de foot-fauteuil afin de compléter l'équipement déjà acquis (3 fauteuils de compétitions et 3 fauteuils de loisir).

À savoir que l’activité foot-fauteuil se joue à 4 joueurs sur un terrain équivalant à un terrain de basket. Cette activité est le sport collectif accessible aux handicaps lourds (myopathie, Hémiplégie, etc.).

Une remise de chèques qui a eu lieu en présence de Marie Mercier, sénateur de Saône-et-Loire, Karine Plissonnier, vice-présidente du Grand Chalon en charge des mobilités et des transports, Annie Lombard, vice-présidente du Grand Chalon en charge de la politique de la Ville, des solidarités, de l'emploi et de l'insertion, Annie Sassignol, maire de Champforgeuil et conseillère communautaire déléguée à l'action solidaire, Geneviève Aymard, directrice de l'association Les Valoristes Bourguignons, Florent Cote, le responsable général de l'Académie du Football de Chalon-sur-Saône, Ludovic Jourdain, directeur régional de Transdev-STAC, Jean-Guillaume Flint, directeur de territoire de Transdev-STAC, et David Edmont, directeur de Transdev-STAC de Chalon-sur-Saône et parrain des 2 associations soutenues.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati