AVIS DE DECES - Monsieur Maurice GUINOT

CRISSEY



Madame Danielle GUINOT,

son épouse ;

Patricia et Pascal BONNOT, Olivier et Severine GUINOT,

ses enfants ;

ses petits-enfants et son arrière-petit-fils ;

ainsi que toute la famille,

vous font part du décès de

Monsieur Maurice GUINOT



survenu le 3 juillet 2023,

à l'âge de 82 ans.

La cérémonie civile sera célébrée lundi 10 juillet 2023, à 13 heures, en la salle de cérémonie du crématorium de Crissey.

Pas de plaques.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.