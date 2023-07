Belle fin de saison pour les U 13 de l’Entente Saonoise féminine

Lors de la finale de la coupe départementale de Saône-et-Loire, qui a eu lieu le 24 juin à Digoin, les U13 se sont imposés 32 à 16 face aux digoinnaises.

Elles ont été félicitées par le nouveau partenaire Streetfood St Marcel et son dirigeant MR Ben Sdira qui leur a offert une tenue d’entraînement qui leur a porté chance.

Streetfood s’est engagé 3 ans avec l’ESF pour soutenir le handball féminin et permettre au club et aux filles de voir haut à l’avenir.

La signature du partenariat a réuni Olivier président de St Marcel et Franck Barat vice président de chalon et représentant de l’entente.