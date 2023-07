Le Ponton Aqualoisirs Concept des Lacs de Laives : Le paradis des vacanciers

Ouvert depuis le 1er juin, le Ponton Aqualoisirs des Lacs de Laives propose aux vacanciers et aux locaux, une multitude d'activités aquatiques telles que le paddle, le kayak et le pédalo.

C'est en 2013 que Frédéric, actuel propriétaire des lieux, s'est lancé le paris de restauré cet ancien ponton délabré afin d'y construire un lieu dédié au loisir aquatique. Electricité, aménagement de la réception, et autres structures, Frédéric a reconstruit entièrement le Ponton de ses propres mains. Après plus de 10 ans de travail, c'est aujourd'hui devenu un lieu idyllique où l'on peut louer plusieurs embarcations nautiques :"J'ai aujourd'hui 30 pédalos donc on a ceux avec les toboggans, à deux places ou à transat. Je propose aussi une dizaine de paddles et une dizaine de kayaks. Pour les plus petits qui ne sont pas forcément à l'aise dans les grands pédalos, j'en ai deux petits avec des toboggans", explique Frédéric.

Ouvert tous les jours de 10h à 19h au mois de juillet et août, le Ponton accueille également les visiteurs jusqu'au mois de septembre de 14h à 18h :"J'ouvre toujours au 1er juin et je ferme autour du 17/18 septembre. Je suis là tous les jours même quand la base n'est plus payante après le mois d'août", indique Frédéric.

Pas besoins de réservations, le Ponton accueille petits et grands et loue également des gilets de sauvetage. Pour les parents distraits, Frédéric vend également des brassards pour les plus petits.

Dernier départ à 18h30, alors enfilez vos maillots de bain et partez à l'aventure autour de ce paradis naturel.

