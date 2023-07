Ce mardi 4 juillet, les équipes éducatives de la commune ont été mises à l’honneur

De nombreux salariés des écoles Roger Balan et Jean Desbois avaient répondu présents à l’invitation.

C’est Monsieur le Maire, Raymond Burdin et son adjoint en charge de l’éducation, Jean-François Kicinski qui les ont accueillis.

Raymond Burdin a tout d’abord souhaité remercier tous les encadrants et partenaires de la vie scolaire et périscolaire ainsi que son adjoint, Jean-François Kicinski et Philippe Perreau, responsable du service éducation de la commune, pour leur travail auprès des équipes éducatives.

Il leur a ainsi témoigné tout son soutien : « Je serai toujours à vos cotés dans la mesure du possible ; concertation et dialogue sont pour moi essentiels à toute coopération pour favoriser au mieux la réussite de chacun et assurer à tous nos professeurs et agents les meilleures conditions de travail ».

Il a enfin souhaité ajouter un mot bref sur les événements « sidérants » que l’ensemble du pays subit actuellement en insistant sur le rôle indispensable des enseignants : « votre rôle est encore plus important dans l’éducation et la formation de nos futurs concitoyens », a t-il ainsi conclu.

Puis, ce fut autour de Jean-François Kicinski de s’adresser à ses invités.

Il a ainsi lui aussi adressé ses remerciements à tous les acteurs de la vie éducative de la commune : « vous qui chaque jour travaillez à l’épanouissement et le bien être de nos chers bambins ».

Il leur a aussi témoigné tout son soutien : « Merci aux professeurs qui se dévouent corps et âme dans un métier qui devient de plus en plus difficile » mais est toutefois resté positif : « la plus grande satisfaction est de voir un enfant heureux, chaque acteur apporte une pierre à l’édifice pour amener cet enfant à devenir un être responsable, cultivé et réfléchi » a t-il ainsi indiqué.

Enfin, Monsieur Kicinski a souhaité mettre à l’honneur plusieurs personnes :

Madame Million qui a fait valoir ses droits à la retraite dès la rentrée prochaine, celle-ci travaillait au sein de l’école maternelle Roger Balan depuis 2012.

Madame Carlot, enseignante en classe ULIS à l’école Jean Desbois, qui voguera vers de nouvelles aventures puisqu’elle sera mutée à Bora-Bora dès la rentrée 2023.

Monsieur Marceau, enseignant à l’école Roger Balan, qui a décidé quant à lui, de devenir « brigade »* et qui sera rattaché dès la rentrée à l’école Jean Moulin de Chalon sur Saône.

Enfin, cette réception était aussi l’occasion de féliciter les élèves de là section SEGPA du collège Vivant Denon qui ont récemment obtenu le prix de la citoyenneté collectif de l’ordre national du mérite pour leur travail sur un chantier de réfection dans le Jura.

Monsieur Slaby était présent ce mardi pour représenter ses élèves ainsi que son collègue Monsieur Lapray.

Après une remise de cadeaux aux honorés du jour, Monsieur le Maire a alors invité l’ensemble de ses invités à partager un moment convivial autour du verre de l’amitié avant des vacances bien méritées pour les équipes éducatives ce vendredi 7 juillet au soir.

Amandine Cerrone.

*Brigade : Les enseignants affectés sur les postes de “Brigade Départementale” sont des enseignants remplaçants qui assurent les absences ponctuelles des enseignants du secteur auquel ils sont rattachés.