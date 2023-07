AVIS DE DECES - Monsieur Jean-Claude PHILIPPE

CHALON-SUR-SAÔNE - CARPENTRAS - SAINT-MARCEL - CRISSEY - CHÂTENOY-EN-BRESSE



Laure, sa fille ;

ses frères et sœurs et leurs conjoints ;

ses neveux et nièces ;

ses oncles et tantes ;

ainsi que toute la famille ;

ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Jean-Claude PHILIPPE

survenu à l'âge de ses 67 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le lundi 10 juillet 2023 à 10h30 en l'église de Saint-Marcel.

Jean-Claude repose au funérarium Paccaud de Saint-Marcel.

Ni plaques, ni fleurs.

Condoléances sur registre.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.

Nous vous rappelons à votre souvenir

Jeannine et Henri

ses parents.