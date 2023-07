L'Amicale Gaulliste de Saône et Loire a tenu son assemblée générale

Samedi 24 Juin 2023, à 15h00, l’Amicale Gaulliste de Saône et Loire organisait à l’Embarcadère de Montceau les Mines son Assemblée Générale 2023 ..Aussi après 2 années perturbées par le Covid , l’Amicale à renouer avec son traditionnel Rassemblement annuel ..

Nombreux furent, bien entendu, Les Compagnons Adhérents mais également étaient présent, en nombre , les Amis et les Sympathisants de l’Amicale ..

Le Président a débuté son propos par un hommage à Jacques Morlet, Ancien Président de l’Amicale, en faisant observer une minute de silence à l’assistance ..Puis constat fut fait , dans de longs échanges , que les « Idées , Réalisations et des Pensées Du Général » étaient à ce jour d’une consternante actualité au regard des grandes réformes ( à venir ? ) pour le bien-être de nos Concitoyens sans oublier l’insécurité dans nos Villes et dans nos Campagnes qui demeure une Préoccupation majeure des Français .. Ensuite fut évoqué le déplacement , aux Commémoration du 18 Juin au Mont Valérien , d’Ecoliers de Montceau les Mines organisé et commenté par Gérard Gronfier 1er Adjoint.

Après l’acceptation des Comptes présentes par le Trésorier Jean-Paul Lombard le Bureau d’Administration composé de ces 9 membres a été confirmé puis ont succédé les Traditionnelles Questions / Réponses suivi du « Pot de l’Amitié » qui a conclu un bel après-midi d’une vie de Compagnon ..

Le Président de l’Amicale Gaulliste de Saône et Loire .

Alain Gevers