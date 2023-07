On se jette à l'eau à l'Aquafun Park des Lacs de Laives

Ouvert depuis le 24 juin, l'Aquafun Park renouvelle une deuxième saison aux Lacs de Laives après le succès de l'an dernier. Avec une équipe de choc à leur côté, Cédric et Jérôme, les responsables des lieux, accueillent petits et grands pour profiter d'un moment fun et fraîchissant.

L'été est enfin de retour et l'Aquafun Park aussi ! Créé en 2022, ce parc de loisirs aquatiques co-dirigés par Cédric et Jérôme et leur femme Virginie et Karine, reprend du service et vous accueille tous les jours de 11h à 19h30. Un parc en pleine expansion après le succès de l'an dernier :"L'Aquafun Park, c'est un projet qu'on a élaboré depuis déjà quelques années, et qui a permis de se réaliser aussi en partenariat avec la mairie de Laives. Cette année, on est plutôt parti sur l'amélioration de l'accueil, on a mis en place une carte de fidélité, on accepte aussi les chèques vacances, on va installer une planche de surf au-dessus de la réception et un barnum aux couleurs de l'Aquafun park. L'année prochaine, on aimerait faire des projets d'agrandissements, en fonction de cette année, de comment elle va se passer. On aimerait bien faire évoluer le parc autour de 2 à 3 jeux qui pourrait convenir à tout le monde et à tout âge", explique Cédric, responsable du parc.

Ouverte jusqu'au 3 septembre, cette aire de jeux aquatiques est surveillée par un personnel qualifié, dont 4 maîtres nageurs :"On a une jauge d'1m10, et en dessous de 8 ans, les enfants doivent être accompagnés par un adulte. Sur l'Aquafun Park, le gilet de sauvetage est obligatoire, c'est une norme française. On a embauché 5 saisonniers donc 1 personne en caisse et 4 BNSSA pour assurer la saison", indique Cédric.

Possibilité de privatiser le parc

En plus de pouvoir passer un bon moment entre amis ou en famille, l'Aquafun Park propose à des groupes ou entreprises, de privatiser le parc pour des séminaires ou autres événements :"On a une adresse mail qui est contact@aquafunpark-laives.fr qui permet, pour des demandes particulières comme des enterrements de vie de jeune fille ou garçon, des anniversaires, des comités d'entreprises ou des associations, de privatiser le parc et d'y venir passer un moment tranquillement. On élabore un tarif puis un devis", explique le responsable du parc.

Un accès handicapé a aussi été mis en place :"On a accueilli aussi sous forme de groupe, des enfants handicapées pour leur faire découvrir des sensations de jeux. Ils ont pris du plaisir, ils se sont amusés, ne serait-ce que de sauter sur le trampoline, un petit tour de toboggan, avoir un peu de sensation sur l'eau et oublier un peu leur handicap", ajoute Cedric.

Tarifs et horaires

Ouvert tous les jours, l'Aquafun Park demande une participation financière pour y accéder :"Sur la journée, on a des pass d'une heure à 9 euros ou des pass de deux heures à 15 euros, et on fait un happy hour à 5 euros sur la dernière heure de 18h30 à 19h30. On a réfléchi au budget, on s'est mis à la place des gens pour essayer de faire des tarifs corrects et qui puissent convenir un peu à tout le monde", explique Cédric.

Alors venez profiter de cette structure gonflable de 1.000m2 de pur plaisir, à venir découvrir et à profiter sans modération.

Réseaux sociaux :

Facebook : https://www.facebook.com/Aquafunparklaives/

Instagram : https://www.instagram.com/aquafunpark_laives/

Tél : 0649483851

Adresse mail : contact@aquafunpark-laives.fr

Site internet : https://aquafunpark-laives.fr