TRAVAUX - Des perturbations à venir sur Saint-Marcel

Dans le cadre de son action au quotidien pour entretenir, améliorer et sécuriser la voirie départementale, le Département de Saône-et-Loire engage un chantier de renouvellement de la couche de roulement, des joints de chaussée et des appareils d’appuis du Pont de la Levée sur la RD5A à Saint-Marcel.

C’est pour la collectivité un investissement de 282 000 € TTC au service de la sécurité et du confort des usagers.

La réalisation de ces travaux nécessite de soulever l’ouvrage de quelques centimètres, ce qui entrainera la fermeture totale à la circulation :

Pour tous les véhicules le lundi 10 juillet puis du lundi 24 juillet au lundi 31 août 2023

Pour les cycles et les piétons du 10 juillet au 31 août 2023

Une déviation, notamment pour l’accès au centre de Saint-Marcel et à ses commerces, sera mise en place :

pour tous les véhicules (véhicules légers et poids lourds)

par les RD 673, RD 978B, RD 978 et rue Jean-Baptiste Perrin à Saint-Marcel

pour les deux sens de circulation.

Un itinéraire de substitution sera mis en place :

pour les cyclistes et piétons

via la voie bressane du Département et les itinéraires cyclables du Grand Chalon.