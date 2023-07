RALLYE DE LA COTE CHALONNAISE - Les parcours de la journée de samedi

Que vous soyez concurrents, usagers ou spectateurs de l’épreuve, nous vous remercions de respecter rigoureusement le Code de la Route lorsque vous empruntez les routes du Rallye.

Dans la traversée des agglomérations ou des villages respectez encore plus les limitations de vitesse et faites attention aux riverains, à leurs enfants et les animaux domestiques.

Ne coupez pas les cordes des virages afin d’éviter une dégradation prématurée des chaussées et surtout la projection de graviers qui pourrait être la cause d’accidents. Respectez les bordures enherbées et les massifs qui peuvent longer les routes.

Votre comportement durant ces semaines autour du rallye, avant et après, sera le garant de la survie de notre discipline sportive.

Afin d’avoir tous les temps et listes en direct, téléchargez sur votre mobile l’application SPORTITY, le mot de passe étant CHALON 2023, celle-ci vous donnera une image en temps réel du rallye.

Avant tout soyez prudents et passez un excellent week-end en Côte Chalonnaise et à Chalon sur Saône.

Le Comité d’Organisation

POUR TOUT SAVOIR SUR LE RALLYE EDITION 2023