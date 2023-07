Collège Le Petit Prétan à Givry : parents, élus et professeurs très inquiets pour la rentrée 2023

Suite à l'annonce d'effectifs très chargés en classe de 6ème et et de 5ème (jusqu'à 32 élèves), les parents d'élèves, enseignants, et élus des communes environnantes se sont rassemblés jeudi 06 juillet à 17h pour alerter sur cette situation qui, selon eux, ne permettra pas d'accueillir les élèves dans des conditions décentes.

Les capacités d'accueil des salles du collège ne sont pas dimensionnées pour accueillir autant d'élèves dans de bonnes conditions pédagogiques et de sécurité. Avec 32 élèves pour un professeur et un ou plusieurs accompagnants d'élèves en situation de handicap, les modalités et la qualité des apprentissages vont être nettement dégradées.

Les parents, les enseignants et les élus affirment qu'avec de tels effectifs, il ne sera pas possible d'aider les élèves en difficultés, de personnaliser l'aide apportée à chacun et d'inclure de manière satisfaisante les élèves en situation de handicap du dispositif ULIS.

Qu'en est-il du bien-être de tous les élèves ? Comment les amener tous à la réussite dans de telles conditions ?

Suite à l'entretien avec Madame Ménissier, directrice Académiques des Services Départementaux de l'Education Nationale, la demande d'ouverture de classes a été rejetée.

Parallèlement à cette mobilisation, une délégation composée d'enseignants et de parents a été reçue à Mâcon à la même heure pour évoquer ce problème.

L'institution a expliqué que les effectifs étaient normaux et au seuil maximal de 30 élèves puisque les élèves porteurs de handicap (ULIS) ne sont pas comptabilisés dans les effectifs de classe.

A l'heure où l'Institution prône, à juste titre l'inclusion de tous les élèves en situation de handicap dans les classes, cette politique académique est choquante d'autant plus qu'un texte de loi stipule que « Les élèves accompagnés dans le cadre de ces dispositifs sont comptabilisés dans les effectifs scolarisés. » (Article L351-1 du Code de l'Education modifié par la LOI n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance).

Pourquoi ces élèves qui doivent être inclus dans les classes, ne comptent-ils pas dans l'effectif ? Sont-ils les victimes collatérales d'une réponse institutionnelle purement comptable ?

Les enseignants et les parents d'élèves soutenus par de nombreux élus ne se satisfont pas de ce refus et restent mobilisés pour obtenir des moyens supplémentaires. Un préavis de grève des enseignants est d'ores et déjà déposé pour la rentrée 2023.

Les parents d'élèves du collège ont lancé une pétition : https://chng.it/TcYfmZxP