Dans la mouvance des lumineuses Nuits Bressanes

Les vendredi 7 et samedi 8 juillet Les Nuits Bressanes étendent leur emprise sur les sympathisants de toute espèce, et ils sont nombreux à en respirer à Louhans les effluves à pleins poumons. Environ 7500 dès le premier soir. Climat débridé, convivialité en goguette, et atmosphère bon enfant assurés.

Du beau et du bon à perte de vue

«Où vais-je aller ? Qui vais-je aimer hé hé hé ? Dans quel été je vais plonger hé hé hé ?... » clamait à cor et à cri Eric Charden dans sa chanson L’été s’ra chaud. Il est également show, même multishow, au stade de Bram. Le centre névralgique est cette scène sur laquelle se mirent les rêves incarnés de plusieurs générations, pas fâchées au demeurant que dans le pré carré chanteurs et chanteuses leur fournissent abondamment du grain à moudre, rehaussé par les deux écrans géants. A volonté. C’est la tournée générale des chefs, pardi ! Et comme il faut bien se remettre des émotions fortes engendrées par les artistes chéris, autant se décaler d’un poil et voir de quoi il en retourne dans l’espace prévu à cet effet. Dans l’enceinte du stade de foot, aucun supplice de Tentale. Il suffit de jeter son dévolu sur telle ou telle boisson, telle ou telle spécialité régionale pour étancher sa soif et boucher un petit creux. Le choix est large, et les produits sont goûteux ! En prime, il y avait vendredi soir la formation Les Déclassés afin d’entretenir le climat ambiant lorsque la grande scène était vide d’artistes.

