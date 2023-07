Aux Nuits Bressanes Zazie a été égale à elle-même

Une personnalité parfois piquante non dénuée de sens

L’une des deux têtes d’affiche de la soirée a, de par le poids artistique qui est le sien, son expérience, ainsi que son côté franc du collier par lequel se faufile un humour frétillant jamais pris en défaut, emprunté le train du bouillonnement de la vie une heure dix durant. N’hésitant pas à un instant t donné à descendre dans la fosse et à saluer au moyen d’un tour de circuit un public trop heureux d’être à pareille fête. La proximité, il n’y a que cela de vrai ! La mutine n’engendre pas la mélancolie, mais un parler vrai qui fait systématiquement mouche. En chantant certes, mais également en aparté, revenant un chouia sur le covid, le « virus russe », la campagne présidentielle…Si d’aucuns s’emplissent religieusement de la teneur de certains textes, collégialement on passe dans une autre dimension quand des titres, subitement, font monter l’ambiance de plusieurs crans. Speed, Je suis un homme, Rue de la paix, Rodéo, ont dépassé de la tête et des épaules leurs petits copains sans coup férir ni surprise véritable. L’auteure-compositrice-interprète et, par ailleurs, membre du jury de The Voice sur TF1 otamment, peut à nouveau se regarder dans la glace : le passage de témoin au profit de l’ami Florent aura été effectué dans des conditions optimales.

Michel Poiriault

