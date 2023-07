Un épisode orageux ce dimanche en Saône et Loire

Météo France vient d'ajuster ses prévisions météorologiques. Alors que les services annonçaient un épisode caniculaire jusqu'à mardi et des orages ensuite, le front orageux a changé la donne et les premiers coups de tonnerre pourraient retentir dès cette après-midi en Saône et Loire. Les départements situés au nord et au sud de la Saône et Loire ont été placés en vigilance orange.