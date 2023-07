L'Appellation Mercurey a célébré son 100e anniversaire

L'appellation de Mercurey était à la fête ce samedi pour célébrer comme il se doit son 100e anniversaire. L'une des plus vieilles appellations de France entendait marquer le coup par une journée spéciale. Entre le Caveau Divin et le Caveau de la Chapelle, les visiteurs du jour ont pu profiter de différentes animations tout au long de cette journée, très chaleureuse, à plus d'un titre.