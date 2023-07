ELAN CHALON - Aleksej Nikolic arrive à Chalon !

L’Elan Chalon est très heureux de vous annoncer l’arrivée d’Aleksej Nikolic.



En recherche d’un meneur de jeu, le choix s’est porté sur le slovène, joueur adroit, puissant et doté d’une forte expérience. Aleksej est passé par plusieurs grands clubs comme le Partizan Belgrade en 2018-2019 ou encore Trevisel’année suivante.



La saison passée, il évoluait en 1ère division italienne (Sassari puis Brescia) avant de finir en Espagne avec Gran Canaria, vainqueur de l’Eurocup.

Membre de l’équipe nationale slovène depuis les U15, Aleksej a été de toutes les campagnes internationales avec sa sélection slovène, avec en point d’orgues le titre de champion d’Europe en 2017 aux côtés de Luka Doncic.



Lors des dernières fenêtres internationales qualificatives à la Coupe du Monde 2023, Aleksej a compilé 8.4 points et 2.6 passes décisives avec de jolis pourcentages (58.3% à 2 points, 40.6% à 3 points et 87.5% aux lancers.



Aleksej est né le 21 février 1995 à Postojna en Slovénie et mesure 1m91.

Sassari : 6,2 points, 31,8% à 3 points, 2 rebonds, 2,5 passes décisives, 6,7 d’évaluation.

Brescia : 7,3 points, 36,2% à points, 2,2 rebonds, 2,3 passes décisives, 7,3 d’évaluation.



«Bonjour Chalon, je suis très content de rejoindre le club qui est revenu là où il mérite d’être. Je n’ai entendu que des bonnes choses et ce qui me motive le plus est l’amour de la ville, le fait qu’elle respire et vit pour le basketball! A bientôt !» Aleksej Nikolic



« C’est un joueur que je connais depuis pas mal de temps, assez complet, qui a une expérience dans différents pays et en équipe nationale. Il a également joué une saison à Gravelines, il connait donc le championnat de France, ce qui n’est pas négligeable. Il est polyvalent, doté d’une culture basket et d’expérience. Je pense qu’Aleksej a atteint un certain niveau de maturité.

Le poste de meneur de jeu est très important pour un coach, avec Antoine ils feront un bon duo. » Savo Vucevic