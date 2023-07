Hugo Jeanperrin : Ce champion de France Élite et Nouvelle Recrue de l'Équipe de France Espoirs

Le clin d’œil info-chalon.com

Une ascension fulgurante pour Hugo Jeanperrin, double Champion de France Élite 2022 et 2023. Ce jeune gymnaste de talent de L'Union Gymnique de Chalon sur Saône, confirme son titre de l'année passée en remportant le titre de Champion de France Élite 2023 à Saint-Brieuc..

Hugo, formé au club de de L'UG Chalon a intégré le Pôle France de Lyon où il parfait sa formation en vue des échéances internationales. Ce résultat lui ouvre de nouvelles portes, puisqu’il lui permet d'être sélectionné pour la première fois de sa jeune carrière en équipe de France U16.

Il représentera donc la France et les couleurs de Chalon-sur-Saône lors de la Cup internationale qui se déroulera à Sarreguemines du 30 juin au 1er juillet 2023. Cette sélection marque un moment important dans la carrière d'Hugo, car il aura l'occasion de se mesurer aux meilleurs gymnastes à l'échelle Internationale de son âge.

Dans la ligne droite de ses prédécesseurs sélectionnés ces dernières années en équipe de France et licenciés au club de L'UG Chalon par le passé, Brandon Prost ou encore Charles Guillemard, il tentera de relever ce nouveau défi et de représenter dignement les couleurs de la France et de son club.

Souhaitons-lui bonne chance dans cette nouvelle aventure gymnique.

J.P.B