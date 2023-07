Barbecue et sécheresse... Attention aux interdictions !

Synonyme de convivialité, de longs déjeuners au soleil et de farniente, le barbecue est un incontournable de la saison estivale. Que l'on soit végétarien ou amateur de bonne viande, le gril permet de concocter de délicieux repas aux saveurs inégalables. Mais si ce mode de cuisson séduit une large majorité de Français, les épisodes successifs de sécheresse et de canicule ont poussé les autorités locales à prendre des mesures de prévention afin de limiter les risques d'incendie. Ainsi, dans bon nombre de départements, les interdictions d'utiliser un barbecue sont de plus en plus fréquentes. Êtes-vous concerné et que risquez-vous si vous enfreignez cette législation ? On fait le point.



LES RÈGLES DE BASE

Lorsqu'on a la chance de posséder une maison avec un joli jardin, les barbecues en famille ou entre amis sont légion tout au long de l'été. Il est bien sûr tout à fait autorisé de faire griller brochettes et autres saucisses chez soi du moment que l'on habite en maison individuelle. En immeuble et en copropriété, la règle peut en revanche être tout autre : les barbecues sont généralement tolérés sur les terrasses s'il s'agit de modèles électriques (et non à charbon), et parfois dans les zones communes qui sont aménagées pour les résidents.



DES DISPOSITIONS EXCEPTIONNELLES

Néanmoins, du fait des nombreux épisodes de sécheresse qui sévissent ces dernières années, des interdictions localisées peuvent être temporairement décidées. En effet, les fortes températures et l'absence de pluie sont des vecteurs importants de risque d'incendie. Pour éviter les feux de forêt qui font chaque été des ravages, les mairies, les départements ou les régions sont habilités à prendre de telles mesures. « À certaines périodes de l'année et particulièrement dans les régions à climat sec, les braises peuvent s'envoler et déclencher des départs de feu, le maire ou le préfet peut donc décider de prendre un arrêté pour interdire les barbecues dans toute la commune ou dans tout le département », peut-on lire sur le site du Service public.



DES INTERDICTIONS DÉJÀ EN PLACE DANS CERTAINS DÉPARTEMENTS

Comme l'année dernière donc, plusieurs départements ont déjà interdit les barbecues, plus largement l'allumage d'un feu. C'est le cas des Pyrénées-Orientales, du 1er juin au 30 septembre, où le barbecue reste seulement autorisé en maison, à condition de l'éteindre avec de l'eau une fois terminé, en Haute-Corse lorsque le vent dépasse les 30 km/h ou encore dans l'Hérault dans les massifs, la garrigue, le maquis et les landes. D'autres zones à risque pourraient bientôt adopter ces interdictions, il reste donc judicieux de se renseigner auprès de sa mairie afin d'éviter les problèmes. Attention, si vous outrepassez les restrictions, vous risquez une amende de 15 000 € et 1 an de prison.



En période de sécheresse, même si les barbecues restent autorisés dans votre commune, adoptez les règles de bon sens : éteignez votre gril avec de l'eau une fois la cuisson terminée, ne faites pas de feu près de végétaux et veillez à disposer d'une prise d'arrosage à proximité pour pouvoir réagir rapidement en cas de départ de feu. Évidemment, ne laissez jamais votre barbecue sans surveillance, même quelques secondes…



M.K